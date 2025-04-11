Украина готова предоставить ЕС доказательства относительно подсанкционных лиц, финансирующих российскую агрессию — Стефанишина — Finance.ua
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Украина готова предоставить ЕС доказательства относительно подсанкционных лиц, финансирующих российскую агрессию — Стефанишина

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Украина готова предоставить ЕС информацию о причастности подсанкционных лиц к финансированию российской агрессии. Об этом заявила Стефанишина во время заседания Рабочей группы Еврокомиссии.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наше государство собрало достаточно информации о том, что подсанкционные лица и компании причастны к финансированию российской агрессии против Украины.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
Украина собрала значительный объем данных, подтверждающий прямую связь подсанкционных лиц, компаний и секторов, на которые распространяются ограничения, с финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины рф. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий
— отметила Стефанишина во время 29-го заседания Рабочей группы Европейской комиссии по аресту и конфискации российских активов (Task Force Freeze and Seize).

Мероприятие прошло 10 апреля в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. Участники группы сосредоточили внимание на санкционной политике ЕС. Также они обсуждали мероприятия по аресту и конфискации активов физических и юридических лиц, причастных к спонсированию вооруженной агрессии россии против Украины.
По материалам:
УНН
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