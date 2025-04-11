Зеленский ввел санкции против рупоров кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против рупоров кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только
Президент Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против лиц, связанных с пропагандистским рупором кремля.
Об этом свидетельствуют указы на сайте президента.
«Ужесточаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте», — рассказал Зеленский.
Согласно указу № 230/2025, с 11 апреля вводится в действие решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В приложении к документу указан перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука «Другая Украина».
Так, санкции ввели против:
- российского пропагандиста и корреспондента «Россия 1» Александра Сладкова;
- российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;
- украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;
- пропагандиста Александра Шелеста;
- российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.
Читайте также
К ним применяются такие санкции, как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
Указ № 229/2025 вводит санкции против российского теневого флота и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.
«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ — вскоре», — сообщил перед этим Зеленский.
Поделиться новостью