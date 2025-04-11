Зеленский ввел санкции против рупоров кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против рупоров кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только Сегодня 17:50

Зеленский ввел санкции против рупоров кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только

Президент Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против лиц, связанных с пропагандистским рупором кремля.

Об этом свидетельствуют указы на сайте президента.

«Ужесточаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте», — рассказал Зеленский.

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Согласно указу № 230/2025, с 11 апреля вводится в действие решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В приложении к документу указан перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука «Другая Украина».

Так, санкции ввели против:

российского пропагандиста и корреспондента «Россия 1» Александра Сладкова;

российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;

украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;

пропагандиста Александра Шелеста;

российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.

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К ним применяются такие санкции, как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Указ № 229/2025 вводит санкции против российского теневого флота и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.

«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ — вскоре», — сообщил перед этим Зеленский.

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