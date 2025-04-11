Украина готовит новые санкционные пакеты против теневого флота россии — Зеленский Сегодня 11:13

Украина готовит новые санкционные пакеты против теневого флота россии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля поручил подготовить украинские санкционные пакеты против россии и тех, кто помогает ей вести войну

Об этом президент сказал в вечернем обращении.

Зеленский распорядился подготовить новые украинские санкции против россии и лиц и организаций, способствующих ее военной агрессии. В настоящее время идет подготовка соответствующих указов.

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«Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты — есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты — и в отношении теневого танкерного флота, который москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны — тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать россии, и также относительно некоторых функционеров — это известные всем украинцам фамилии, имели влияние», — отметил он.

Кроме того, президент сообщил, что ведется работа по согласованию украинских санкционных мер с решениями партнеров, прежде всего в Европейском Союзе и другим странам со значительным юридическим влиянием в мире.

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Напомним, санкции США почти приостановили последний российский нефтяной бизнес в Европе. Сербская нефтяная компания NIS, мажоритарный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому», почти потеряла возможность поставлять нефть на сербский рынок из-за санкций США.

Соединенные Штаты 2 апреля ввели санкции против четырех россиян, трех компаний и одного сухогруза из россии. В то же время санкции, введенные против жены российского миллиардера Карины Ротенберг, отменены.

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