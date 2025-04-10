Санкції США майже зупинили останній російський нафтовий бізнес в Європі — Finance.ua

Санкції США майже зупинили останній російський нафтовий бізнес в Європі Сьогодні 06:12 — Фондовий ринок

Санкції США майже зупинили останній російський нафтовий бізнес в Європі

Сербська нафтова компанія NIS, мажоритарний пакет акцій якої належить російському «Газпрому» майже втратила можливість постачати нафту на сербський ринок через санкції США.

Про це повідомляє Reuters.

Мажоритарний пакет акцій NIS належить російським «Газпром нефть» і «Газпром», таким чином, це один з останніх нафтових активів росії в Європі. Компанія має вирішальне значення для енергетичної безпеки Сербії, оскільки володіє єдиний нафтопереробним заводом в Сербії.

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Окрім цього, іншим компаніям важко працювати в обхід NIS, оскільки її домінуюча позиція на сербському ринку ускладнюється логістичними обмеженнями в країні, яка не має виходу до моря.

Як повідомляє Reuters із посиланням на слова одного з трейдерів, NIS постачає близько 80% бензину і дизельного палива в Сербії, а також 90% і більше авіаційного палива і мазуту.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло NIS AD Novi Sad до списку санкцій 10 січня, надавши «Газпрому» 45 днів на вихід з інвестицій, однак потім продовжило цей термін з наступними 30-денними відстрочками.

При цьому, компанія вже відчуває труднощі: президент Александр Вучич попередив, що Сербія може втратити доступ до імпорту нафти.

Імпорт нафти NIS через хорватський порт Омішаль, куди через трубопровід Янаф надходить 80% нафти компанії, цього року в середньому становить близько 28 000 барелів на добу, згідно з даними глобального постачальника даних і аналітики в режимі реального часу Kpler.

Економічна Правда За матеріалами:

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