У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти росії, — Reuters — Finance.ua
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У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти росії, — Reuters

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У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти росії, — Reuters
У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти росії, — Reuters
Широка двопартійна група сенаторів США оголосила про ініціативу щодо внесення законопроєкту про введення первинних та вторинних санкцій проти росії, а також усіх, хто допомагає їй здійснювати агресію проти України.
Законопроєкт має на меті посилити тиск на Кремль з метою примушення його до переговорів про мир в Україні, передає Reuters.
«Половина Сенату США, 25 республіканців і 25 демократів, об’єдналися в вівторок, щоби виступити за впровадження санкцій проти росії, якщо вона відмовиться вести добросовісні переговори про мир з Україною», — зазначається в повідомленні.
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Головні автори закону, сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявили, що документ міститиме нові санкції проти росії, а також суб’єктів, які підтримують агресію рф проти України. При цьому пропонується, щоби вони були запроваджені, якщо москва не братиме добросовісної участі в переговорах або якщо після мирної угоди вдаватиметься до інших спроб підірвати суверенітет України.
«Санкції проти росії вимагають також введення тарифів проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти», — йдеться в спільній заяві сенаторів.
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У той час, як багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримали Україну в її протистоянні російським загарбникам, все більше союзників Трампа стають «холоднішими» до цієї ідеї, зазначається в публікації.
Прихильники представленого документа кажуть, що він буде прийнятий переважною підтримкою в обох палатах, якщо лідери республіканців дозволять винесення його на голосування.
За матеріалами:
Укрінформ
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