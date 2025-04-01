Європейські союзники України розглядають нові санкції проти рф — Finance.ua
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Європейські союзники України розглядають нові санкції проти рф

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Європейські союзники України розглядають нові санкції проти рф
Європейські союзники України розглядають нові санкції проти рф
Міністри закордонних справ головних європейських союзників України заявили, що збільшать свою допомогу країні, розглядаючи нові санкції проти росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.
Про це повідомляє Reuters.
У спільній декларації після зустрічі в Мадриді голови МЗС так званої G5+ або Weimar+ Group (Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Британії та Польщі), а також головна дипломатка ЄС Кая Каллас, закликали рф погодитися на «негайне та безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням».
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Вони заявили, що готові чинити подальший тиск на москву, в тому числі шляхом ухвалення нових санкцій, щоб переконатися, що Київ перебував у «найкращій з можливих позицій для забезпечення справедливого та тривалого миру».
Дипломати також заявили, що збільшать військове, політичне та гуманітарне фінансування України, однак не повідомили деталей.
За словами міністрів, будь-яка мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України.
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«Ми готові відігравати провідну роль у цьому відношенні», — йдеться у заяві.
Очільники МЗС заявили, що не приймуть жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів на українській території.
Міністри G5+ заявили, що вони віддані забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини, працюючи над створенням спеціального суду в рамках Ради Європи.
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У заяві наголошується, що конфісковані російські активи мають бути замороженими, доки москва не припинить війну та не відшкодує Україні завдану шкоду. Іспанія наполягає на тому, щоб союзники використовували такі активи як альтернативну форму фінансування допомоги Україні або навіть збільшували власні витрати на оборону.
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