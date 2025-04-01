Европейские союзники Украины рассматривают новые санкции против рф — Finance.ua

Европейские союзники Украины рассматривают новые санкции против рф Сегодня 11:44

Европейские союзники Украины рассматривают новые санкции против рф

Министры иностранных дел главных европейских союзников Украины заявили, что увеличат свою помощь стране, рассматривая новые санкции против россии, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.

Об этом сообщает Reuters.

В совместной декларации после встречи в Мадриде главы МИД так называемой G5+ или Weimar+ Group (Испании, Италии, Германии, Франции, Британии и Польши), а также главная дипломат ЕС Кая Каллас призвали рф согласиться на «немедленное и безусловное прекращение огня на равных условиях и с полным исполнением».

Они заявили, что готовы оказывать дальнейшее давление на москву, в том числе путем принятия новых санкций, чтобы убедиться, что Киев находился в «лучшей из возможных позиций для обеспечения справедливого и продолжительного мира».

Дипломаты также заявили, что увеличат военное, политическое и гуманитарное финансирование Украины, однако, не сообщили деталей.

По словам министров, любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины.

«Мы готовы играть ведущую роль в этом отношении», — говорится в заявлении.

Главы МИД заявили, что не примут никакого соглашения, ограничивающего украинскую оборонную промышленность или военное присутствие стран-партнеров на украинской территории.

Министры G5+ заявили, что они привержены обеспечению полной ответственности за военные преступления, работая над созданием специального суда в рамках Совета Европы.

Читайте также В ЕС заявили, что могут отменить санкции против россии в случае вывода всех войск из Украины

В заявлении отмечается, что конфискованные российские активы должны быть заморожены, пока москва не прекратит войну и не возместит Украине нанесенный ущерб. Испания настаивает на том, чтобы союзники использовали такие активы как альтернативную форму финансирования помощи Украине или даже увеличивали собственные расходы на оборону.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.