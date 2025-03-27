В ЕС заявили, что могут отменить санкции против россии в случае вывода всех войск из Украины — Finance.ua

В ЕС заявили, что могут отменить санкции против россии в случае вывода всех войск из Украины Сегодня 08:29 — Мир

В ЕС заявили, что могут отменить санкции против россии в случае вывода всех войск из Украины

Вывод всех российских войск с территории Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций Евросоюза против рф.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии, передает Reuters

Во время выступления 26 марта он подчеркнул, что ЕС продлит две санкционные рамки по отношению к россии еще на шесть месяцев, тем самым подтверждая свою позицию в вопросе агрессии против Украины.

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«Конец российской неспровоцированной и необоснованной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских войск с территории Украины станет одним из ключевых условий для изменения или отмены санкций», — отметил представитель Еврокомиссии.

Следует отметить, что для изменения санкций необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС. Это затрудняет отмену ограничений, поскольку каждый член имеет право вето.

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Соединенные Штаты заключили отдельные соглашения с Украиной и россией о прекращении атак на море и энергетические объекты. Вашингтон согласился содействовать отмене некоторых санкций против москвы в обмен на достижение соглашения по морской безопасности в Черном море.

В ответ на эти заявления россия сообщила, что США согласились помочь отменить ряд западных санкций, в частности, ограничения в отношении пищевых продуктов, удобрений и морских перевозок. Большинство этих ограничений касаются санкций ЕС, рассказали агентству Reuters дипломаты.

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