Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика — Finance.ua

Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика Сегодня 09:28 — Мир

Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас вступит в силу, может стоить россии до 1,5% ВВП. Речь идет об ограничениях, касающихся танкерного флота.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона.

Читайте также Британия ввела комплексный пакет санкций против танкерного флота рф

«Тот санкционный пакет, который еще администрация Байдена приняла 8 января в отношении танкерного флота, вчера или позавчера была новость, эльвира набиуллина уже оценила его влияние в 1−1,5% ВВП. Тот, который был принят только 8 января, тот, который только сейчас начнет вступать в силу, он уже оценивается, что будет стоить россии от 1 до 1,5% ВВП», — сказал Власюк.

Он добавил, что ЕС продолжает работать над ужесточением санкций против россии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против «танкерного флота» рф и похитителей украинских культурных ценностей.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.