Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика — Finance.ua
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Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Мир
16
Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика
Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика
Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас вступит в силу, может стоить россии до 1,5% ВВП. Речь идет об ограничениях, касающихся танкерного флота.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона.
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«Тот санкционный пакет, который еще администрация Байдена приняла 8 января в отношении танкерного флота, вчера или позавчера была новость, эльвира набиуллина уже оценила его влияние в 1−1,5% ВВП. Тот, который был принят только 8 января, тот, который только сейчас начнет вступать в силу, он уже оценивается, что будет стоить россии от 1 до 1,5% ВВП», — сказал Власюк.
Он добавил, что ЕС продолжает работать над ужесточением санкций против россии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против «танкерного флота» рф и похитителей украинских культурных ценностей.
По материалам:
УНН
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