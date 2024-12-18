Британия ввела комплексный пакет санкций против танкерного флота рф — Finance.ua

Британия ввела комплексный пакет санкций против танкерного флота рф Сегодня 10:44 — Мир

Британия ввела комплексный пакет санкций против танкерного флота рф

Правительство Британии ввело новый пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота рф, которые перевозят российскую нефть.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

«Британия усиливает свою железную поддержку Украины, вводя новые санкции против энергетического сектора россии. Эти санкции направлены против 20 судов теневого флота, которые перевозят незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевозил более четырех миллионов баррелей в 2024 году», — отмечается в сообщении правительства Британии.

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Также сообщается, что под санкции попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD, которые оперируют теневым флотом рф.

«Эти новые меры еще больше опустошат военную копилку путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для финансирования своей незаконной войны, и заставят задуматься тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти», — добавили в британском правительстве.

Отмечается, что новые экономические ограничения должны сократить поступление средств в бюджет рф от нефти и привлекут внимание тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти.

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В целом Великобритания ввела санкции против более 100 судов за транспортировку российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров, что больше, чем любая другая страна.

Правительство также продолжает оказывать давление на кремль, работая над ограничениями деятельности теневого флота в Балтийском и Северном морях. Великобритания уже готовит иски, чтобы ограничить возможности страхования танкеров, проходящих через Ла-Манш.

Это произошло после того, как Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония вместе с Великобританией договорились сотрудничать, чтобы противостоять вероятным теневым судам таким же образом вдоль Балтийского маршрута, и таким образом привлечь к ответственности теневые суда и компании, которые обеспечиват их поддержку.

«Пока нефтяные доходы путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света или электричества, подвергаясь неустанным ракетным атакам россии», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в декабре 12 стран Нордически-Балтийской восьмерки «плюс» договорились усилить мониторинг за судами, которые могут иметь отношение к теневому флоту россии. В частности, эти страны теперь потребуют доказательства страхования от подозрительных судов, которые осуществляют проход через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также пролив между Данией и Швецией и Финский залив.

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