ЕС принял 15-й пакет санкций: в списке — компании рф, Китая и КНДР и танкеры с нефтью Сегодня 12:48

ЕС принял 15-й пакет санкций: в списке — компании рф, Китая и КНДР и танкеры с нефтью

Главы Министерств иностранных дел страны Европейского союза сегодня приняли 15-й пакет санкций против россии. В санкционном списке оказались компании из Китая и Северной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

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Новые санкции нацелены на «теневой флот» российского диктатора путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс россии.

«Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит», — заявила представитель ЕС по вопросам внешних сношений и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

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Кто в санкционном списке

В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций из россии, Китая и КНДР, в том числе ограничения касаются российского теневого флота.

Санкции введены против военных рф, причастных к удару по «Охматдету», руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

Впервые наложены полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет предоставлять экономические ресурсы — ред.) на разных китайских субъектов, которые поставляют компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки россии.

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Расширен список судов, на которые распространяется запрет на доступ к портам и на предоставление услуг, связанных с морским транспортом. Санкции направлены против танкеров из стран, не являющихся членами ЕС и являющихся частью «теневого флота» путина. 52 судна происхождением из третьих стран стали сегодня объектами санкций на этих основаниях. Таким образом, общее количество судов, попавших под действие санкций, достигло 79.

32 новых субъекта попали в список тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс россии в ее агрессивной войне против Украины. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Отмечается, что некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах — Китай, Индия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия.

Санкции против россии

Евросоюз ввел масштабные санкции против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину. Они включают запреты на импорт российской нефти и нефтепродуктов, заморозку активов ключевых российских компаний, финансовые ограничения, а также ограничения экспорта технологий, оборудования и товаров двойного назначения. Санкции коснулись тысяч человек и компаний, причастных к агрессии, включая чиновников, военных, пропагандистов и олигархов.

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Помимо экономического давления, ЕС сосредоточился на сокращении зависимости от российских энергоносителей, вводя ценовые ограничения на нефть и усиливая контроль за соблюдением санкций. В рамках поддержки и сдерживания российской агрессии санкции постоянно усиливаются, а их эффект ощутимо влияет на российскую экономику, ограничивая доступ к мировым рынкам и технологиям.

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