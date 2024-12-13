США вводят визовые санкции против грузинских чиновников — Finance.ua
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США вводят визовые санкции против грузинских чиновников

Мир
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США вводят визовые санкции против грузинских чиновников
США вводят визовые санкции против грузинских чиновников
США запретят выдавать визы примерно 20 чиновникам Грузии, которые считаются ответственными за подрыв демократии в стране.
Об этом сообщил Государственный департамент США.
Имен чиновников, которым запретят выдавать визы, не указывают, но Госдеп отмечает, что речь идет о министрах, членах парламента, сотрудниках правоохранительных органов и службах безопасности, а также частных лицах.
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«Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся, жестокое и неоправданное насилие партии „Грузинская мечта“ против грузинских граждан, в том числе протестующих, представителей медиа, правозащитников и оппозиционных деятелей», — говорится в сообщении.
В Госдепе добавили, что готовят дополнительные меры, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Грузии.
Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победу одержала провластная пророссийская партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набравшая 53,9% голосов. По грузинским законам, эта партия получает право единолично сформировать правительство. Результаты выборов не признал Европарламент.
По материалам:
theБабель
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