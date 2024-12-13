США вводят визовые санкции против грузинских чиновников — Finance.ua

США вводят визовые санкции против грузинских чиновников Сегодня 16:45 — Мир

США вводят визовые санкции против грузинских чиновников

США запретят выдавать визы примерно 20 чиновникам Грузии, которые считаются ответственными за подрыв демократии в стране.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

Имен чиновников, которым запретят выдавать визы, не указывают, но Госдеп отмечает, что речь идет о министрах, членах парламента, сотрудниках правоохранительных органов и службах безопасности, а также частных лицах.

Читайте также Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

«Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся, жестокое и неоправданное насилие партии „Грузинская мечта“ против грузинских граждан, в том числе протестующих, представителей медиа, правозащитников и оппозиционных деятелей», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что готовят дополнительные меры, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Грузии.

Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победу одержала провластная пророссийская партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набравшая 53,9% голосов. По грузинским законам, эта партия получает право единолично сформировать правительство. Результаты выборов не признал Европарламент.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.