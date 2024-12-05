Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии — Finance.ua

Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии Сегодня 10:12

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против властей Грузии. Это явилось реакцией на события в стране.

«Только что подписал указ, который придает силы решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию путину. Именно против этого сейчас в Грузии — протесты», — рассказал он.

Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о происходящем.

«Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников — 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально», — отметил президент.

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