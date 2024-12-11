США готовят новые санкции против экспорта российской нефти — Finance.ua
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США готовят новые санкции против экспорта российской нефти

Энергетика
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Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые санкции против прибыльной торговли нефтью с россией. Ожидается, что они будут жестче.
Об этом пишет Bloomberg.
По предварительным данным, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.
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Издание пишет, что президент США долго противился такому решению из-за опасений, что оно может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно накануне президентских выборов в ноябре.
В последние недели своей работы администрация также решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины из-за сомнений в дальнейшей поддержке со стороны США командой Трампа.
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Агентство также добавляет, что Европейский Союз до конца года планирует ввести аналогичные ограничения относительно «теневого флота» рф.
Кроме того, санкции ЕС могут быть также нацелены на физических лиц, участвующих в торговле российской нефтью.
Ранее сообщалось, что поставщики российского военно-промышленного корпуса нашли способ обойти санкции и продолжают заказывать микросхемы у американской компании Texas Instruments.
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