Китай перестает быть основным драйвером мирового потребления нефти — Finance.ua
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Китай перестает быть основным драйвером мирового потребления нефти

Энергетика
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Импорт нефти в Китай может достичь своего пика уже в следующем году, поскольку спрос на топливо для транспорта начинает снижаться, что знаменует завершение десятилетий, в течение которых Китай был основным двигателем роста потребления нефти в мире.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Стремительный переход Китая к электромобильности поразил производителей нефти и инвесторов.
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Ни один другой рынок не способен заменить китайский спрос, который за последние три десятилетия составил 41% годового глобального роста потребления нефти в среднем на 1,1 миллиона баррелей в сутки, согласно Statistical Review of World Energy.
В июле продажи электромобилей и гибридов в Китае впервые превысили продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Это сократило потребность в импорте нефти для производства бензина. Общее потребление нефти также замедляется из-за длительной экономической слабости.
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Аналитик спроса Международного энергетического агентства (МЭА) Киаран Хили отмечает, что спрос на топливо для транспорта стал снижаться в этом году после трехлетнего плато, которое началось в 2023 году.
Это плато наступило на два года раньше прогноза МЭА (2025−2027 гг.) в июньском отчете.
В результате производители нефти и инвесторы готовятся к тому, что импорт нефти Китаем приближается к своему максимуму. В дальнейшем только рост китайского сектора нефтехимии может поддерживать потребление нефти.
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«Нефтяная индустрия начинает это осознавать», — сказал Мартейн Ратс, главный стратег по сырьевым товарам в Morgan Stanley.
Он прогнозирует, что рост спроса на нефть в Китае составит около 100 000−200 000 баррелей в сутки ежегодно, в основном за счет реактивного топлива и нефтехимической промышленности. Это гораздо ниже долгосрочных тенденций.
По материалам:
Економічна Правда
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