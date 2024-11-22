Чехия готова полностью отказаться от российской нефти — Finance.ua

Чехия готова полностью отказаться от российской нефти Сегодня 19:45 — Энергетика

Чехия рассчитывает прекратить потребление российской нефти в июле 2025 года после того, как модернизация трансальпийского трубопровода позволит ей увеличить поставки с Запада.

Об этом заявил операционный директор государственной компании MERO Зденек Дундр, сообщает Reuters

В настоящее время страна получает половину своей потребности в нефти из россии, но планирует прекратить эти закупки из-за запрета ЕС на импорт большей части российской нефти, введенного после вторжения россии в Украину в 2022 году.

«Если в первом квартале мы сможем подтвердить, что все готово, то будет постепенное логистическое переключение поставок. Со второй половины года планируется полный переход на поставки нероссийской нефти», — сказал Дундр, добавив, что июль — это месяц, когда, как ожидается, импорт российской нефти прекратится.

По словам Дундра, это будет после завершения компанией MERO проекта по модернизации пропускной способности Трансальпийского трубопровода (TAL) из Италии в Германию стоимостью 60 млн долларов, который соединяется с Чешской Республикой, что позволит удвоить пропускную способность с запада до 8 миллионов тонн в год.

«В конце этого года TAL сможет качать газ на максимальной мощности, которая нам необходима для поставки в Чешскую Республику», — сказал Дундр.

В то время как Чешская Республика начала процесс диверсификации в 1995 году, построив трубопровод IKL, соединяющий ее с TAL на юге Германии, один из двух ее нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих польской компании PKN Orlen, продолжил переработку российской нефти.

Российская нефть

Зависимость от российских потоков привела к тому, что Чехия, Венгрия, Словакия, Германия и Польша были освобождены от санкций ЕС на российскую трубопроводную нефть. Германия и Польша с тех пор прекратили российский импорт, хотя Словакия и Венгрия говорили о сохранении потоков.

По словам Дундра, альтернативными сортами сырой нефти, которые отвечают свойствам российской нефти, будут смеси сырой нефти из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря.

По его словам, даже после полного отказа от российских поставок трубопровод «Дружба», по которому российская нефть транспортируется на Запад, останется заполненным нефтью и готов к использованию в качестве резервного варианта.

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