Казахстан планирует увеличить транзит нефти в обход россии в 13 раз — Finance.ua

Казахстан планирует увеличить транзит нефти в обход россии в 13 раз Сегодня 11:45 — Энергетика

Казахстан планирует увеличение ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Об этом, как пишет казахстанское издание «Курсив», заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Соответственно, объем поставок по трубопроводу может возрасти более чем в 13 раз.

«Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров», — заявил министр.

Конкретных сроков он не назвал.

Как пишет Reuters, увеличение транзита нефти через БТД позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которое сейчас идет через росію.

Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море на экспорт по трубопроводу БТД, который проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию.

По словам министра, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, в том числе 55,4 млн тонн по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.

В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана и «КазМунайГаз» подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.