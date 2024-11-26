Казахстан планирует увеличить транзит нефти в обход россии в 13 раз — Finance.ua
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Казахстан планирует увеличить транзит нефти в обход россии в 13 раз

Энергетика
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Казахстан планирует увеличение ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.
Об этом, как пишет казахстанское издание «Курсив», заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Соответственно, объем поставок по трубопроводу может возрасти более чем в 13 раз.
«Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров», — заявил министр.
Конкретных сроков он не назвал.
Как пишет Reuters, увеличение транзита нефти через БТД позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которое сейчас идет через росію.
Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море на экспорт по трубопроводу БТД, который проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию.
По словам министра, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, в том числе 55,4 млн тонн по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.
В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана и «КазМунайГаз» подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
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