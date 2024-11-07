Доходы рф от экспорта нефти снизились: Russian Oil Tracker (инфографика) — Finance.ua

Доходы рф от экспорта нефти снизились: Russian Oil Tracker (инфографика) Сегодня 07:29 — Мир

Доходы рф от экспорта нефти снизились: Russian Oil Tracker (инфографика)

В сентябре 2024 года доходы рф от экспорта нефти снизились до $14,7 млрд из-за более низких мировых цен, а не усиления санкций.

Об этом свидетельствует октябрьский Russian Oil Tracker от KSE Institute.

Несмотря на усиленные санкции стран коалиции в отношении судов теневого флота, россия продолжает активно использовать его для экспорта нефти и искать пути обхода ограничений.

Российский экспорт сырой нефти по морю увеличился на 8,6% в сентябре 2024 года, при этом лишь 8% поставок имели страхование IG P&I. Экспорт из портов Черного моря сократился на 10,6% за месяц и полностью зависит от танкеров теневого флота без страхования IG, тогда как в августе 16% поставок имели покрытие IG. Экспорт из портов Балтийского моря вырос на 30,2% в месячном исчислении, при этом доля застрахованных судов составила 16%. Уровень страхового покрытия для экспорта из портов Тихого океана остается низким и составляет всего 2%, тогда как для экспорта из портов на Арктическом побережье он полностью отсутствует.

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Хотя объемы экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов увеличились на 0,5 млн баррелей в сутки, этот рост не смог компенсировать падение экспортных поступлений из-за снижения цен на нефть, что привело к снижению доходов. Цена Urals FOB Приморск и Новороссийск снизилась на $6,9 и $6,5 за баррель соответственно до $62 за баррель, а снижение Brent несколько увеличилось и составило примерно $11 за баррель.

Широкое использование россией танкеров теневого флота привело к тому, что обход ценовых ограничений на нефть стал обычной практикой. В сентябре из российских портов вышли 112 теневых танкеров, загруженных сырой нефтью, 79% из которых более 15 лет. Кроме этого, два сверхбольших танкера для сырой нефти (VLCC), слишком габаритных для загрузки в российских портах, были вовлечены в перекачку нефти с судна на судно (STS). Помимо дополнительных доходов, эти устаревшие танкеры составляют значительные экологические риски, повышая вероятность разливов нефти.

Для расширения операций теневого флота россия начала переводить ранее принадлежавшие Совкомфлоту танкеры под управление других компаний, чтобы скрыть фактическую собственность. С августа 2024 г. часть танкеров была передана от фирм, связанных с Совкомфлотом, трем новым эмиратским компаниям и одной турецкой компании. В настоящее время под управлением этих эмиратских компаний находятся 16 танкеров, 12 из которых уже попали под санкции Великобритании. Все три эмиратские фирмы зарегистрированы по одному адресу в Дубае.

США, ЕС и Великобритания ужесточили санкции против российского теневого флота, выводя суда из коммерческого обращения. По состоянию на 21 октября 92 танкера были санкционированы за транспортировку российской нефти. Испытывая эффективность этих мер, россия вернула 22 судна в эксплуатацию после длительного простоя, причем 17 из них проходили через воды ЕС и G7 или вблизи них. Остальные 70 танкеров остаются вне коммерческого использования.

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Менеджеры судов из ОАЭ и Китая продолжают помогать россии экспортировать сырую нефть по ценам выше установленного ценового потолка. Компания Stream Ship Management Fzco (ОАЭ) возглавила список транспортеров российской сырой нефти седьмой месяц подряд, обеспечив 13% экспорта в сентябре. На шесть китайских компаний пришлось 15% экспорта. Эти менеджеры способствуют подделке документов и организации STS трансферов с тем, чтобы скрыть реальное происхождение нефти и маршруты танкеров.

россия использует схему двойных продаж нефти для обхода санкций при содействии менеджеров судов. В январе-сентябре 2024 года российские компании продали 36,7 миллионов баррелей сырой нефти на условиях FOB другим отечественным фирмам, преимущественно ЛУКОЙЛу и Газпрому. Эта схема позволяет получить страхование по фиксированной цене, поскольку продавцы избегают рисков, связанных с экспортом. После этого нефть перепродается конечным потребителям на условиях DES по более высокой цене, причем российские компании номинально гарантируют экспортную безопасность для поставок сырой нефти, но фактически не обеспечивают ее. Такая тактика позволяет осуществлять продажи выше ценового потолка без надлежащего страхования, скрывая конечную цену продажи и усложняя регуляторные проверки.

Индия, Китай и Турция остаются ключевыми импортерами российской сырой нефти, на которые приходится 98% общего объема экспорта. Индия увеличила импорт на 13,5%, до 1,848 млн баррелей в сутки, тогда как Китай — на 15,6%, до 1,358 млн баррелей в сутки. Несмотря на существенное снижение поставок на 33,3% в сентябре, Турция сохранила позицию среди трех ведущих импортеров, закупая 132 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с декабря 2022 года.

По оценкам KSE Institute, доходы рф от продажи нефти при текущих ограничениях цен на нефть и санкционном статусе-кво, достигнут $187 млрд в 2024 году и $143 млрд в 2025 году. Однако слабое соблюдение санкций может привести к увеличению доходов до $190 млрд и $174 млрд в 2024 и 2025 годах соответственно.

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