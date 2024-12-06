Доходы россии от нефти падают второй месяц подряд — Bloomberg Сегодня 04:21 — Энергетика

Доходы рф от продажи нефти упали по сравнению с предыдущим годом уже второй месяц подряд. Это вызвано более низкими ценами на национальную сырую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg

Как пишет издание, российские налоги, связанные с нефтью, являются основным источником финансирования войны россии против Украины. Они принесли стране в прошлом месяце 605,2 млрд рублей (5,8 млрд долларов), что примерно на 21% меньше, чем годом ранее.

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Спад произошел после того, как цены на нефть упали из-за опасений глобального переизбытка предложения, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Министерство финансов россии рассчитало уровень налога за месяц на основе цены 64,72 доллара за баррель Urals — существенно ниже, чем год назад — 81,69 долларов.

По подсчетам Bloomberg, общие поступления от нефти и газа в ноябре упали почти на 17%.

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Уменьшение доходов от нефти может несколько ограничить способность кремля финансировать войну в Украине. Однако россия планирует увеличивать расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность в 2025 году. Общие издержки достигнут исторического максимума — более 13 трлн рублей.

Как заявили в Центробанке, россию устраивают нынешние цены на нефть, но падение ниже 60 долларов за баррель может «создать осложнения для ее экономики и финансовых рынков».

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