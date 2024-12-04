Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua

Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба» Сегодня 21:34 — Энергетика

Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Нефть из российского трубопровода «Дружба» перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.

Об этом сообщил в соцсети Х министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

«По трубопроводу „Дружба“ нефть на данный момент к нам не идет», — написал министр и добавил, что причина неизвестна.

В то же время он заверил, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть мощная система государственного материального резерва, отметил политик.

Влчек подчеркнул, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL идут стабильно, и отметил, что решение инвестировать в этот маршрут было верным.

«Однако мы будем реагировать на ситуацию превентивно, поэтому я сегодня предлагаю правительству согласовать заем нефти из государственного материального резерва для компании Unipetrol, которая будет использована в случае, если поставки не будут возобновлены», — написал он.

Укрінформ По материалам:

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