Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua
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Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Энергетика
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Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»
Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»
Нефть из российского трубопровода «Дружба» перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.
Об этом сообщил в соцсети Х министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
«По трубопроводу „Дружба“ нефть на данный момент к нам не идет», — написал министр и добавил, что причина неизвестна.
В то же время он заверил, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть мощная система государственного материального резерва, отметил политик.
Влчек подчеркнул, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL идут стабильно, и отметил, что решение инвестировать в этот маршрут было верным.
«Однако мы будем реагировать на ситуацию превентивно, поэтому я сегодня предлагаю правительству согласовать заем нефти из государственного материального резерва для компании Unipetrol, которая будет использована в случае, если поставки не будут возобновлены», — написал он.
По материалам:
Укрінформ
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