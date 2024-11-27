Санкции против российского «Газпромбанка»: в каких странах прекратили обслуживание карт — Finance.ua

Санкции против российского «Газпромбанка»: в каких странах прекратили обслуживание карт Сегодня 19:15 — Финтех и Карты

Санкции против российского «Газпромбанка»: в каких странах прекратили обслуживание карт

Министерство финансов США ввело санкции против российского «Газпромбанка» и шести его иностранных дочерних структур. Этот крупный банк, несмотря на полномасштабную войну, сохранял доступ к системе SWIFT и использовался для платежей за российские энергоносители.

Об этом пишет «Слово и дело».

В Управлении по контролю за иностранными активами США заявили, что «Газпромбанк» является активным участником финансирования войны, в том числе за счет того, что с его помощью проводятся операции по покупке военного оборудования, а также выплаты военным (в частности, боевые премии и компенсации семьям).

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Ранее несколько других стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию, уже наложили санкции на «Газпромбанк». США воздерживались от этого шага, чтобы европейские страны могли расплачиваться за российский газ. Теперь эта необходимость не столь критична, поскольку Европа уже сократила свою зависимость и стала больше импортировать сжиженный природный газ из Штатов.

Ограничительные меры запрещают «Газпромбанку» проводить финансовые операции в долларах. Сотрудничать с ним также будет рискованно, поскольку это чревато вторичными санкциями США.

Эксперты, опрошенные Reuters , считают, что новые санкции могут перекрыть единственный способ для европейских клиентов платить за российский газ, увеличить волатильность на российском валютном рынке и приблизить россию к орбите Китая.

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«Платежи за энергоресурсы ЕС через „Газпромбанк“, скорее всего, станут невозможными до конца 2024 года», — считают аналитики Sinara Investment Bank.

Аналитики Альфа-банка считают, что санкции в отношении «Газпромбанка» усложнят финансовое взаимодействие с российскими контрагентами, что может привести к увеличению доли китайских компаний во внешней торговле страны. «В долгосрочной перспективе (новые санкции) могут означать, что китайские компании начнут рассматривать варианты прямых инвестиций в российскую экономику и экономическое взаимодействие россии с Китаем станет более тесным», — прогнозируют они.

«Существует вероятность того, что из-за этого (санкции. — Ред.) некоторые транзакции могут быть нарушены, что может привести к задержкам и даже сокращению поставок газа. „Газпромбанк“ по-прежнему играет важную роль в обработке платежей за экспорт российского газа в Европу», — сказала Bloomberg энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

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Впрочем, несмотря на предстоящие сложности, эксперты не считают, что эти санкции смогут стать ударом по российской экономике.

«Санкции против „Газпромбанка“ и других российских банков могут усложнить продажу российской нефти, возможно, вынудив россиян использовать более слабые валюты (не доллар, евро или фунт) или даже бартерные сделки. Но они вряд ли сами по себе станут сокрушительным ударом по российской экономике», — сказал Atlantic Council бывший координатор Госдепартамента США по политике санкций Дэниел Фрид.

После введения санкции в «Газпромбанке» предупредили о «сложностях» с использованием их карт UnionPay за границей. В настоящее время более 20 стран мира прекратили обслуживание этих карт.

Инфографика: «Слово и дело»

Карты перестали обслуживаться в Аргентине, Вьетнаме, Греции, Египте, Индии, Индонезии, Казахстане, Китае, Камбодже, Катаре, Марокко, Мексике, Монголии, Германии, ОАЭ, ЮАР, Южной Корее, Таджикистане, Таиланде, Турции (страна, кстати, ведет переговоры с США о смягчении санкций, чтобы и далее платить россии за газ через «Газпромбанк»), Тунисе, Венгрии, Узбекистане и Японии.

При этом в некоторых странах наличные деньги невозможно снять даже с банкоматов других банков.

Слово і Діло По материалам:

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