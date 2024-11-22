«Газпромбанк» заговорил о первых проблемах за рубежом после новых санкций США — Finance.ua

«Газпромбанк» заговорил о первых проблемах за рубежом после новых санкций США Сегодня 17:44 — Фондовый рынок

«Газпромбанк» заговорил о первых проблемах за рубежом после новых санкций США

«Газпромбанк» предупредил клиентов, что из-за санкций США, введенных в отношении компании, возможны проблемы в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом.

Об этом пишет российское издание Meduza со ссылкой на заявление банка.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за границей. Если вы находитесь за рубежом, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — заявили в банке.

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После введения санкций «Газпромбанк» заявил, что ограничения Минфина США якобы не влияют на работу компании, а все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, и далее будут работать «на всей территории россии».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 21 ноября ввело санкции против Газпромбанка и около 50 российских банков.

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Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российского Газпромбанка. Банк, третий по величине активов в россии, служит главным денежным хабом для получения из Европы экспортной выручки за российский газ. Этот банк единственный из крупных банков рф ранее не попадал под европейские санкции и сохранял доступ к SWIFT, но был под санкциями Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

«Мы ценим усилия наших партнеров по усилению и обновлению подходов к давлению на финансовый сектор рф и видим действенность уже наложенных ограничений. Благодарю наших партнеров за то, что прислушались к нашим предложениям и аргументам. Спасибо санкционной команде НБУ, правительства и Офиса Президента, которая не перестает искать новые возможности для того, чтобы перекрыть воздух финансовой гидре россии и усложнить кремлю финансировать и оснащать свою армию», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Економічна Правда По материалам:

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