Голова НБУ розповів про новий пакет санкцій США проти рф: по кому вдарять — Finance.ua

Голова НБУ розповів про новий пакет санкцій США проти рф: по кому вдарять Сьогодні 11:01

Голова НБУ розповів про новий пакет санкцій США проти рф: по кому вдарять

Міністерство фінансів США (OFAC) застосувало санкції до понад 100 суб’єктів фінансового сектору рф. Серед них близько 50 російських банків, учасники фінансової інфраструктури рф, а також високопосадовці центрального банку росії.

Про це написав Голова НБУ Андрій Пишний.

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Це один із наймасштабніших санкційних пакетів, запроваджених США до фінансової сфери рф, а кожен його пункт є результатом невпинних переговорів української команди з санкційною командою США.

«Я назву найважливіші. І зверніть увагу, який банк очолює цей список! Газпромбанк та його дочірні банки в іноземних юрисдикціях (Швейцарія, ПАР, Гонконг, Кіпр, Люксембург). Саме цей банк є для росії одним з основних каналів для розрахунків», — написав він.

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У санкційному переліку — десятки фінансових установ. За результатами аналізу сьогоднішнього пакета можна сказати, що майже всі банки з сотні найбільших за розміром активів фінансових установ росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Вже можемо спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків.

Окремо OFAC наголошує на ризиках вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які підтримуватимуть кореспондентські відносини з підсанкційними банками. Додатково джерелом ризику є участь у системі передачі фінансових повідомлень (СПФП — російська альтернатива SWIFT).

Щодо персональних санкцій: вони застосовані до понад десятка посадовців центрального банку рф, зокрема, у списку:

Ольга Полякова, заступниця голови цб рф, яка, серед іншого, відповідає за співпрацю з FATF;

Володимир Чистюхін, перший заступник голови цб рф, відповідальний за міжнародні розрахунки;

Дмитро Тулін, заступник голови цб рф, відповідальний за банківський нагляд та регулювання;

також у списку посадові особи іноземних дочірніх банків/філій Сбербанку (Нью-Делі) та ВТБ (Шанхай).

Серед учасників фінансової інфраструктури можна виділити реєстраторів, які сприяють обходу санкцій, застосованих до Національного розрахункового депозитарію.

«Ми цінуємо зусилля наших партнерів у посиленні та оновленні підходів до тиску на фінансовий сектор рф та бачимо дієвість вже накладених обмежень. Дякую нашим партнерам за те, що дослухались до наших пропозицій та аргументів. Дякую санкційній команді НБУ, уряду та Офісу Президента, яка не перестає шукати нові можливості для того, щоб перекрити повітря фінансовій гідрі росії та ускладнити кремлю фінансувати та оснащувати свою армію», — резюмував Андрій Пишний.

Довідка Finance.ua:

У вересні поставки алмазів росії в Індію, найбільший центр обробки в світі, впали на 96%, або майже у 25 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Великобританія запровадила санкції проти десяти російських чиновників та пов’язаних із державою молодіжних організацій. Вони винні у насильницькій депортації та спробах ідеологічної обробки українських дітей. Про це повідомляє МЗС Великобританії.

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