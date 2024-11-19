Експорт алмазів з росії до Індії обвалився майже до нуля через санкції — Finance.ua

Експорт алмазів з росії до Індії обвалився майже до нуля через санкції Сьогодні 12:45

Експорт алмазів з росії до Індії обвалився майже до нуля через санкції

У вересні поставки росії в Індію, найбільший центр обробки в світі, впали на 96%, або майже у 25 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє «Интерфакс».

У натуральному вираженні російський експорт у країну становив 37 тис. карат, а в грошовому — 1,5 млн дол. Для порівняння: у вересні 2023-го Індія імпортувала з росії 917 тис. карат на суму 112 млн дол.

Загалом Нью-Делі у вересні скоротив сумарний імпорт дорогоцінних каменів майже на чверть (23%) порівняно з минулим роком — до 1,43 млн карат. Найбільшими постачальниками алмазів до Індії стали Бельгія, ОАЕ і Гонконг, який до 2022 року поступався росії за обсягом ввезених товарів.

У вересні Гонконг поставив до Індії дорогоцінних каменів на 448 млн дол, що на 5% менше, ніж роком раніше. Зі свого боку, Бельгія ввезла алмази на суму 186 млн дол, або на 16% менше рік до року, а ОАЕ — на 581 млн дол, або на 12% менше, ніж рік тому.

Країни G7 заборонили імпорт російських алмазів з 1 січня 2024 року, а з 1 березня поширили заборону на поставки каменів, оброблених у третіх країнах. При цьому Індія — найбільший експортер оброблених алмазів у світі з часткою 26,5%.

У 2022 році експорт алмазів приніс росії понад 4 млрд дол, а найбільший російський виробник дорогоцінних каменів — компанія «Алроса» — займала на світовому ринку необроблених алмазів близько 30%.

Економічна Правда За матеріалами:

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