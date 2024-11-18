Запроваджені санкції стосуються лише 45−47% російського нафтового експорту — експерт Сьогодні 07:51 — Енергетика

Запроваджені санкції стосуються лише 45−47% російського нафтового експорту — експерт

Євросоюз досі не ухвалив жодного дієвого рішення стосовно російського тіньового флоту, а запроваджені санкції діють дуже обмежено і загалом стосуються лише 45−47% російського нафтового експорту.

Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі Українського радіо

«Санкції хоча й були запроваджені, але вони стосувалися лише 45−47% російського нафтового експорту. При цьому близько ¾ від цього росії вдалося переорієнтувати на інші ринки. Тобто, якщо казати в абсолютних показниках, то скорочення видобутку відбулося приблизно 12−13%», — зазначив експерт.

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Водночас, за його словами, недоотриманий прибуток у рф достатньо суттєвий через те, що потрібно платити більше за транспортування, фрахт, страхування тощо. Але при цьому потрібно знижувати ціну на власну сировину для того, щоб якимось чином стимулювати попит, додав Рябцев. «Якщо казати про безпосередні збитки, тобто про недоотримані кошти, то можемо сказати, що вони приблизно такі ж, як і скорочення видобутку. Тобто це близько 11−12 млрд доларів на рік. Але з огляду на те, що нафтогазові доходи в минулому році в росії обраховувалися на рівні 110 млрд дол., то це і є ті самі 11−13%», — додав експерт.

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Коментуючи нещодавно ухвалену Європарламентом резолюцію щодо більш «цілеспрямованих» заходів проти тіньового флоту росії з більш ніж 600 танкерів, які транспортують підсанкційну сировину нафти по всьому світу, Рябцев уточнив, що резолюції ЄП не мають обов’язкової сили.

«Тому, скоріш за все, це буде чергове висловлення „великої занепокоєності“ наявністю у росії цілого тіньового флоту цих танкерів. На жаль, Євросоюз досі не ухвалив жодного рішення стосовно російського тіньового флоту, і ті санкції, які були запроваджені проти нафтової промисловості рф та експорту нафти і нафтопродуктів з рф, діють дуже обмежено. Тут і Сполучені Штати, і Велика Британія вже давно випередили ЄС в частині запровадження санкцій проти таких „цікавих посудин“», — зауважив експерт.

Укрінформ За матеріалами:

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