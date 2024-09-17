«Укрнафта» імпортує бензин та дизель зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту — Finance.ua

«Укрнафта» імпортує бензин та дизель зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту Сьогодні 14:31 — Фондовий ринок

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» імпортує нафтопродукти зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, йдеться про дизельне пальне та бензин виробництва Preem AB, Orlen S.A., Hellenic Petroleum S.A., National Petroleum Company, Motor Oil Hellas.

Як повідомляли Українськi Новини, у березні Антимонопольний комітет дозволив «Укрнафті» отримати контроль над мережею автозаправних станцій Glusco.

Мережа автозаправних комплексів «Укрнафти» об’єднує 545 станцій, з яких 85 вона отримала в управління.

2023 рік «Укрнафта» закінчила з чистим прибутком у розмірі 23,6 млрд гривень.

У листопаді 2022 року акції компаній «Мотор Січ», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) та «Укртатнафта» були відчужені у власність держави на період дії воєнного стану.

Після його завершення активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їх вартість.

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