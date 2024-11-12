ЕС готовит 15-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС готовит 15-й пакет санкций против россии 12.11.2024, 15:45

ЕС готовит 15-й пакет санкций против россии

Страны Европейского союза готовят 15-й раунд санкций против российской федерации, несмотря на возможные изменения во внешней политике США. 27 членов ЕС направляют свои пожелания в Брюссель.

Издание EUobserver пишет, что это первый этап процедуры, после которого начнутся встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС. Вероятно, новый пакет ограничений подготовят к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.

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Страны Балтии и Польша давно настаивают на запрете ЕС на импорт российского сжиженного газа и ядерной энергетики, тогда как страны Северной Европы хотят более жестких ограничений для «теневого флота» рф, который помогает обходить санкции.

При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что 15 раунд будет нацелен на покупку россией запрещенных технологий. Это может привести к внесению в «черный список» большего количества компаний из Китая, Индии, Турции и ОАЭ, которые поддерживают россию, что ужесточит правила финансовых транзакций. Этот шаг может привести к нападкам на экспортеров запрещенных технологий ЕС в страны Центральной Азии, которые реэкспортируют в россию.

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Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что обход санкций стоит жизней.

«В октябре против Украины было использовано более 2000 беспилотников Shahed. Это число означает, что более 170 000 микрочипов, микроконтроллеров, процессоров и множество различных деталей, которые должны были быть заблокированы, были поставлены в россию из-за рубежа, в частности от компаний из Китая, Европы, США», — сказал он.

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В список пожеланий Киева также включен запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов через Индию. Украина заявила, что ЕС должен ввести новые санкции против российских металлов, химикатов, зерна, удобрений и урана, а также российских финансовых и ІТ-компаний.

Европа должна внести в черный список больше «олигархов, близких к кремлю», сказал Ченцов. По его словам, ЕС должен преследовать больше «российских пропагандистов, деятелей искусства и священнослужителей, включая высокопоставленных членов русской православной церкви, которые поддерживают войну и разжигают ненависть к украинскому народу».

УНІАН По материалам:

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