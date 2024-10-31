Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против беларуси с несколькими исключениями — Finance.ua
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Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против беларуси с несколькими исключениями

Мир
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Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против беларуси с несколькими исключениями
Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против беларуси с несколькими исключениями
Швейцария присоединилась к последним ограничительным мерам Евросоюза в отношении беларуси, принятым в июне 2024 года, с небольшими исключениями.
Об этом объявила пресс-служба правительства Швейцарии.
30 октября Федеральный совет принял новые ограничения против беларуси, вступающие в силу со следующего дня. Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против беларуси, введенным 29 июня 2024 года.
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«Этим решением Федеральный совет продолжает тесное партнерство, существующее между Швейцарией и ЕС в вопросе санкций… Цель этого согласования мер — предотвратить любой обход санкций», — отметили в коммюнике.
Среди прочего, речь идет о запрете инвестиций в энергетический сектор беларуси, импортных и экспортных ограничениях. Как и в случае санкций против россии, экспортеры обязаны прописывать в контрактах с третьими странами запрет реэкспорта в беларусь проданных им подсанкционных товаров.
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В то же время Швейцария не стала вводить у себя предусмотренное этим пакетом санкций обязательство для экономических операторов гарантировать, что их филиалы в третьих странах не будут нарушать санкции, а также обязательства «осмотрительности» для предотвращения реэкспорта в беларусь высокоприоритетных товаров — с аргументацией, что швейцарские компании и так обязаны законом соблюдать санкции. Также не включили расширение запрета на транспортировку товаров.
Напомним, США 30 октября наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь россии с обходом ограничений.
По материалам:
Європейська правда
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