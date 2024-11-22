Газпромбанк потрапив під санкції США — Finance.ua

Газпромбанк потрапив під санкції США Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

Газпромбанк потрапив під санкції США

Сполучені Штати запровадили санкції проти російського Газпромбанку.

Газпромбанк, третій за величиною активів у росії, служить основним фінансовим хабом для отримання з Європи експортної виручки за російський газ.

Цей банк єдиний із великих банків рф раніше не потрапляв під європейські санкції і зберігав доступ до SWIFT, але був під санкціями Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії.

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Заборона американським банкам співпрацювати з російським Газпромбанком означає, що останній великий російський держбанк відрізали від фінансової системи США, повідомляє The Moscow Times.

Банк вважався одним з головних операторів гігантських запасів валюти, які кремль накопичив за кордоном після того, як активи центрального банку на Заході були заморожені. Станом на середину 2024 року ці «тіньові резерви» досягли $180 млрд.

Головний економіст Інституту міжнародних фінансів (IIF) Робін Брукс називав Газпромбанк «новим центробанком росії». А кошти на його рахунках могли бути використані для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в російській економіці погіршиться радикально, вважає науковий співробітник Інституту проблем міжнародної безпеки (Німеччина) Яніс Клюге.

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Під санкції США потраплять також дочірні банки Газпромбанку в Люксембурзі, Швейцарії, Кіпрі, Гонконгу і ПАР.

Крім того, Мінфін США видав попередження для банківського сектора в усьому світі про те, що підключення до російської «Системи передачі фінансових повідомлень» (СПФП), якою москва намагається замінити SWIFT, також створить для банків ризики американських санкцій.

Банки, особливо великі, відомі тим, що вони уважно ставляться до вимог американських регуляторів і тому дотримуються санкцій навіть у таких країнах, як Китай і ПАР, чиє політичне керівництво не прагне конфронтації з росією.

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Крім цього, під санкції потрапили понад 50 малих та середніх російських банків, які зберігали доступ на світовий ринок, і понад 40 дрібних російських депозитаріїв, які використовувалися, як зазначається, для обходу санкцій, після того, як санкції було введено проти Національного розрахункового депозитарію.

Під персональні санкції потрапили півтора десятка керівників російського центрального банку та дочірніх банків Сбербанку та ВТБ у Китаї та Індії.

Під нові санкції США, спрямовані проти банківського сектору країни-агресорки, сумарно потрапили 118 фізичних і юридичних осіб. Зокрема:

перші заступники голови Центробанку рф Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін;

заступниця голови ЦБ Ольга Полякова;

очільники департаментів ЦБ Єлизавета Данілова, Кирило Пронін, Катерина Лозгачова й Алла Бакіна;

БКС-банк;

Банк «Дом.рф»;

Братський народний банк;

Енерготрансбанк;

Банк «Кремльовський»;

Банк «Ітуруп»;

Банк «Сінара»;

Банк «Центрокредит»;

Банк «Агророс».

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що ці заходи, спрямовані також на фінансових установ і посадовців, «ще більше применшать і деградують військову машину росії».

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Мінфін звинуватив Газпромбанк у сприянні виплатам солдатам, у тому числі бойових премій, і у дозволі росії закуповувати військову техніку для війни в Україні. Міністерство видасть ліцензії, які дозволять американським громадянам згортати операції за участю Газпромбанку.

Нові санкції США унеможливлять прямі платежі від російських компаній іноземним контрагентам — розраховуватися доведеться через платіжних агентів та інших посередників, що призведе до ще більших витрат і подальшого подорожчання товарів.

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