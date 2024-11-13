Зеленський ввів санкції проти 15 росіян та понад 100 компаній з рф та білорусі — Finance.ua

Зеленський ввів санкції проти 15 росіян та понад 100 компаній з рф та білорусі
Президент України Володимир Зеленський 12 листопада 2024 року запровадив санкції проти 15 громадян росії та понад 100 компаній з рф та білорусі.
Про це йдеться в указах президента № 761/2024 та №762/2024.
Так, згідно з документами, Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
- 15 фізичних осіб, зокрема, Олексія Козирєва, Анастасії Супряги, Андрія Гіби, Андрія Вейкулайнена;
- 102 компаній, зокрема, «Національного центру інформатизації», «Технолінка», «Ленграда», «Шереметьєво Хендлінга» (всі — рф) і «НСКТрейд» (білорусь).
Згідно з указами, введені санкції передбачають:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення тощо.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цими указами, покладено на секретаря РНБО. Укази набирають чинності з дня їх опублікування.
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Довідка Finance.ua:
- 4 квітня 2024 року Зеленський ввів санкції проти 86 юридичних та 7 фізичних осіб. Із 86 компаній 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Решта вісім знаходиться в Китаї та росії;
- 23 грудня 2023 року Зеленський ввів санкції проти півсотні осіб, серед яких були громадяни Кіпру, Латвії і України, а також проти 140 компаній.
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