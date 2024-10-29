Як санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з росією — Finance.ua
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Як санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з росією

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Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США, заявив представник Москви в Нью-Делі Денис Аліпов.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індійські банки, що мають зв’язки з США, «стурбовані вторинними американськими санкціями», — сказав Аліпов. За його словами необхідно, щоб росія, Китай, Індія, Південна Африка та інші члени БРІКС, а також переважна більшість країн світу мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань.
Повідомляється, що США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році. Індія не дотримується односторонніх заходів, але окремим суб’єктам все ще може бути заборонено вести бізнес у США за порушення санкцій.
Прем’єр-міністр Нарендра Моді намагається збалансувати відносини між росією та США. Південноазійська країна купує дешеву нафту у Москви, водночас намагаючись отримати доступ до інвестицій та передових технологій у Вашингтоні.
Двостороння торгівля між Індією та росією досягла піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, сягнувши 65,70 млрд дол, в основному завдяки купівлі росією нафти зі знижкою. Згідно з урядовими даними, експорт Індії становив 4,26 млрд дол.
За матеріалами:
Економічна Правда
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