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Ликвидация или переформатирование 40% рабочих мест в мире: к чему может привести ИИ

Финтех и Карты
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Ликвидация или переформатирование 40% рабочих мест в мире: к чему может привести ИИ
Ликвидация или переформатирование 40% рабочих мест в мире: к чему может привести ИИ
Крупные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта поддерживают глобальный экономический рост на уровне около 3%, принося значительные выгоды многим азиатским экономикам, поставляющим профильное оборудование.
Об этом 12 октября, во время выступления в Бангкоке заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Искусственный интеллект — его можно любить или ненавидеть, но он уже здесь. Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3% — несмотря на то, что нас сдерживает шок, связанный с перебоями в снабжении энергоносителями», — сказала она.
Георгиева добавила, что бум инвестиций в искусственный интеллект, вызвавший «шок спроса и инвестиционный шок», способен ускорить экономический рост в развитых странах Азии на 0,5−1,0%, а в странах Азии с развивающейся экономикой — на 0,2−0,8%.
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В то же время, по ее словам, со временем искусственный интеллект может привести к тому, что 40% рабочих мест будут дополнены новыми функциями, обесценены или ликвидированы.
«Это технология, которая коренным образом меняет. Она полностью меняет то, как мы работаем и живем», — сказала она, вспомнив, что теперь каждый день получает от ИИ-помощника 30-секундное сообщение о своем графике.
Предыдущее исследование показало, что 10% рабочих мест в США уже требовали навыков работы с искусственным интеллектом.
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Хотя количество рутинных рабочих мест сокращается, количество низкооплачиваемых вакансий растет в двух секторах с низким уровнем оплаты труда: строительстве и сфере обслуживания центров обработки данных.
Отмечается, что в июле МВФ спрогнозировал глобальный экономический рост на уровне 3% в 2026 году. Во вторник Фонд обнародует обновленный прогноз.
Раньше мы писали, за что работодатели будут платить людям в эпоху ИИ.

Какие навыки будут ценить работодатели

Критическое мышление и профессиональное суждение. ИИ может давать убедительные, но неверные ответы
Умение правильно ставить задачу. Для качественной работы с ИИ недостаточно просто написать промпт. Следует понимать проблему, предоставить необходимый контекст, определить ожидаемый результат и проверить ответ.
Живая коммуникация. Переговоры, обратная связь, умение убеждать и искать компромиссы — навыки, которым важен непосредственный контакт между людьми.
Английский для общения. Автоматический перевод может помочь написать письмо или понять текст, однако не заменяет полноценный разговор.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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