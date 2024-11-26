Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение

Фондовый рынок
21
Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение
Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение
Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против россии, которое позволило бы ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.
Об этом пишет Bloomberg.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ​​подчеркнул: «Мы не сможем платить россии… Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции». Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.
Читайте также
россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.
В целом Турция в значительной степени зависит от россии в энергетическом секторе, в том числе импортирует около половины нефти и строит с помощью россии атомную электростанцию. Турция и россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.
Читайте также
16 ноября 2024 года сообщалось, что последний крупный государственный банк рссии Газпромбанк, имеющий доступ к системе SWIFT и международным валютным расчетам, станет объектом новых санкций США. Это третий по величине активов банк в россии, являющийся основным хабом для газовых расчетов с Европой.
Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, тоже подвергла критике санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.