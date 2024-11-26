Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение — Finance.ua

Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Санкции против Газпромбанка. Турция просит США сделать для нее исключение

Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против россии, которое позволило бы ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.

Об этом пишет Bloomberg

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ​​подчеркнул: «Мы не сможем платить россии… Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции». Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.

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россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.

В целом Турция в значительной степени зависит от россии в энергетическом секторе, в том числе импортирует около половины нефти и строит с помощью россии атомную электростанцию. Турция и россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.

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16 ноября 2024 года сообщалось, что последний крупный государственный банк рссии Газпромбанк, имеющий доступ к системе SWIFT и международным валютным расчетам, станет объектом новых санкций США. Это третий по величине активов банк в россии, являющийся основным хабом для газовых расчетов с Европой.

Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, тоже подвергла критике санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок.

НВ По материалам:

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