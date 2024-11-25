Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка

Фондовый рынок
46
Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка
Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка
В воскресенье, 24 ноября, крупнейшие банки Китая прекратили выдачу наличных с карт платежной системы UnionPay, эмитированных российским Газпромбанком.
Об этом говорится в телеграм-канале Astra.
российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что в китайских банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank и Agricultural Bank of China теперь невозможно снять наличные с карт Газпромбанка.
Отмечается, что это произошло после того, как Соединенные Штаты ранее на этой неделе ввели санкции против финансового сектора россии.
Читайте также
Напомним, 21 ноября Минфин США ввел санкции против более 50 российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. В список санкций попал, в частности, Газпромбанк.
23 ноября банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.
Ранее в феврале банкоматы Австрии перестали выдавать наличные держателям карт UnionPay российского Газпромбанка.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.