Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка — Finance.ua

В воскресенье, 24 ноября, крупнейшие банки Китая прекратили выдачу наличных с карт платежной системы UnionPay, эмитированных российским Газпромбанком.

Об этом говорится в телеграм-канале Astra

российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что в китайских банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank и Agricultural Bank of China теперь невозможно снять наличные с карт Газпромбанка.

Отмечается, что это произошло после того, как Соединенные Штаты ранее на этой неделе ввели санкции против финансового сектора россии.

Напомним, 21 ноября Минфин США ввел санкции против более 50 российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. В список санкций попал, в частности, Газпромбанк.

23 ноября банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.

Ранее в феврале банкоматы Австрии перестали выдавать наличные держателям карт UnionPay российского Газпромбанка.

