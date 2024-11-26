ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф — Finance.ua

ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф

ЕС предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, как он утверждает, помогали российским компаниям в разработке ударных дронов, примененных против Украины.

Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg

Согласно документам, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических и около 30 юридических лиц, заморозить их активы и ввести запрет на поездки.

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Под санкции попали преимущественно российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм, которые поставляют им оборудование, и другие, которые, как утверждается, сотрудничают с российскими компаниями в создании ударных беспилотников, а также поставляют им ключевые компоненты, такие как двигатели.

Эти предложения появились на фоне того, что министры иностранных дел стран G7 намерены принять «соответствующие меры» против Китая и других стран, поддерживающих военные действия россии в Украине. Некоторые компании, против которых ЕС готовится ввести ограничения, уже попали под санкции США и Великобритании.

ЕС также предложил добавить в список санкций гражданина Китая, который контролирует компанию, нарушившую торговые ограничения ЕС; гонконгскую фирму, предоставившую российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты; а также северокорейских чиновников, причастных к развертыванию войск для помощи россии.

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Еврокомиссия также рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры, чтобы ограничить возможности москвы обходить действующие ограничительные меры.

В рамках усилий, направленных на усиление контроля за соблюдением действующих мер, ЕС также предлагает торговые ограничения для около трех десятков организаций, которые помогают москве завладеть запрещенными технологиями, используемыми в оружии, найденном в Украине.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из россии, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Європейська правда По материалам:

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