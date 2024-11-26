ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф — Finance.ua
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ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф

Фондовый рынок
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ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф
ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь рф
ЕС предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, как он утверждает, помогали российским компаниям в разработке ударных дронов, примененных против Украины.
Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.
Согласно документам, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических и около 30 юридических лиц, заморозить их активы и ввести запрет на поездки.
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Под санкции попали преимущественно российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм, которые поставляют им оборудование, и другие, которые, как утверждается, сотрудничают с российскими компаниями в создании ударных беспилотников, а также поставляют им ключевые компоненты, такие как двигатели.
Эти предложения появились на фоне того, что министры иностранных дел стран G7 намерены принять «соответствующие меры» против Китая и других стран, поддерживающих военные действия россии в Украине. Некоторые компании, против которых ЕС готовится ввести ограничения, уже попали под санкции США и Великобритании.
ЕС также предложил добавить в список санкций гражданина Китая, который контролирует компанию, нарушившую торговые ограничения ЕС; гонконгскую фирму, предоставившую российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты; а также северокорейских чиновников, причастных к развертыванию войск для помощи россии.
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Еврокомиссия также рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры, чтобы ограничить возможности москвы обходить действующие ограничительные меры.
В рамках усилий, направленных на усиление контроля за соблюдением действующих мер, ЕС также предлагает торговые ограничения для около трех десятков организаций, которые помогают москве завладеть запрещенными технологиями, используемыми в оружии, найденном в Украине.
Согласно документам, в этот список входят фирмы из россии, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.
По материалам:
Європейська правда
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