Газпромбанк попал под санкции США — Finance.ua

Газпромбанк попал под санкции США Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Газпромбанк попал под санкции США

Соединенные Штаты ввели санкции против российского Газпромбанка.

Газпромбанк, третий по величине активов в россии, служит основным финансовым хабом для получения из Европы экспортной выручки за газ.

Этот банк единственный из крупных банков рф ранее не попадал под европейские санкции и сохранял доступ к SWIFT, но был под санкциями Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

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Запрет американским банкам сотрудничать с российским Газпромбанком означает, что последний крупный российский госбанк был отрезан от финансовой системы США, сообщает The Moscow Times.

Банк считался одним из главных операторов гигантских запасов валюты, накопленных кремлем за рубежом после того, как активы центрального банка на Западе были заморожены. По состоянию на середину 2024 года эти теневые резервы достигли $180 млрд.

Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс называл Газпромбанк «новым центробанком россии». А средства на его счетах могли быть использованы для оплаты критического импорта или поддержки курса рубля, если ситуация в российской экономике ухудшится радикально, считает научный сотрудник Института проблем международной безопасности (Германия) Янис Клюге.

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Под санкции США попадут также дочерние банки Газпромбанка в Люксембурге, Швейцарии, Кипре, Гонконге и ЮАР.

Кроме того, Минфин США выдал предупреждение для банковского сектора во всем мире о том, что подключение к российской «Системе передачи финансовых сообщений» (СПФС), которой москва пытается заменить SWIFT, также создаст для банков риски американских санкций.

Банки, особенно крупные, известны тем, что они внимательно относятся к требованиям американских регуляторов и потому соблюдают санкции даже в таких странах, как Китай и ЮАР, чье политическое руководство не стремится к конфронтации с россией.

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Кроме этого, под санкции попали более 50 малых и средних российских банков, сохранявших доступ на мировой рынок, и более 40 мелких российских депозитариев, которые использовались, как отмечается, для обхода санкций, после того как санкции были введены против Национального расчетного депозитария.

Под персональные санкции попали полтора десятка руководителей российского центрального банка и дочерних банков Сбербанка и ВТБ в Китае и Индии.

Под новые санкции США, направленные против банковского сектора страны-агрессора, суммарно попали 118 физических и юридических лиц. В частности:

первые заместители председателя Центробанка рф Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин;

заместитель главы ЦБ Ольга Полякова;

руководители департаментов ЦБ Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина;

БКС-Банк;

Банк «Дом.рф»;

Братский народный банк;

Энерготрансбанк;

Банк «Кремлевский»;

Банк «Итуруп»;

Банк «Синара»;

Банк «Центрокредит»;

Банк «Агророс».

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что эти меры, направленные также на финансовые учреждения и должностных лиц, «еще больше преуменьшат и деградируют военную машину россии».

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Минфин обвинил Газпромбанк в содействии выплатам солдатам, в том числе боевых премий, и в разрешении россии закупать военную технику для войны в Украине. Министерство выдаст лицензии, которые позволят американским гражданам сворачивать сделки с участием Газпромбанка.

Новые санкции США исключат возможность прямых платежей от российских компаний иностранным контрагентам — рассчитываться придется через платежных агентов и других посредников, что приведет к еще большим затратам и дальнейшему подорожанию товаров.

Фінансовий клуб По материалам:

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