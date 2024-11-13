Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси Вчера 12:02

Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября 2024 года ввел санкции против 15 граждан россии и более 100 компаний из рф и беларуси.

Так, согласно документам, Советом национальной безопасности и обороны Украины принято решение применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к:

15 физическим лицам, в частности, Алексею Козыреву, Анастасии Супряге, Андрею Гибе, Андрею Вейкулайнену;

102 компаниям, в частности, «Национальному центру информатизации», «Технолинку», «Ленграду», «Шереметьево Хендлингу» (все — рф) и «НСКТрейд» (беларусь).

Согласно указам, введенные санкции предусматривают:

блокировку активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм отличия и т. д.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этими указами, возложен на секретаря СНБО. Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Справка Finance.ua:

4 апреля 2024 года Зеленский ввел санкции против 86 юридических и 7 физических лиц. Из 86 компаний 73 зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, 2 — в оккупированном Мариуполе, 3 — в оккупированном Севастополе. Отстальные восемь находятся в Китае и россии.

23 декабря 2023 г. Зеленский ввел санкции против полусотни человек, среди которых были граждане Кипра, Латвии и Украины, а также против 140 компаний.

Діло По материалам:

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