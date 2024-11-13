Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси — Finance.ua
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Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси

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Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси
Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из россии и беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября 2024 года ввел санкции против 15 граждан россии и более 100 компаний из рф и беларуси.
Об этом говорится в указах президента № 761/2024 и № 762 /2024.
Так, согласно документам, Советом национальной безопасности и обороны Украины принято решение применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к:
  • 15 физическим лицам, в частности, Алексею Козыреву, Анастасии Супряге, Андрею Гибе, Андрею Вейкулайнену;
  • 102 компаниям, в частности, «Национальному центру информатизации», «Технолинку», «Ленграду», «Шереметьево Хендлингу» (все — рф) и «НСКТрейд» (беларусь).
Согласно указам, введенные санкции предусматривают:
  • блокировку активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
  • запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • лишение государственных наград Украины, других форм отличия и т. д.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этими указами, возложен на секретаря СНБО. Указы вступают в силу со дня их опубликования.
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Справка Finance.ua:

  • 4 апреля 2024 года Зеленский ввел санкции против 86 юридических и 7 физических лиц. Из 86 компаний 73 зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, 2 — в оккупированном Мариуполе, 3 — в оккупированном Севастополе. Отстальные восемь находятся в Китае и россии.
  • 23 декабря 2023 г. Зеленский ввел санкции против полусотни человек, среди которых были граждане Кипра, Латвии и Украины, а также против 140 компаний.
По материалам:
Діло
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