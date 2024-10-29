Как санкции США заставляют индийские банки опасаться торговли с россией — Finance.ua
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Как санкции США заставляют индийские банки опасаться торговли с россией

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Индийские банки боятся содействовать торговле с русскими компаниями, чтоб не попасть под санкции США, заявил представитель Москвы в Нью-Дели Денис Алипов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Индийские банки, имеющие связи с США, «озабочены вторичными американскими санкциями», — сказал Алипов. По его словам, необходимо, чтобы россия, Китай, Индия, Южная Африка и другие члены БРИКС, а также подавляющее большинство стран мира имели равное право голоса по глобальным экономическим вопросам.
Сообщается, что США и их союзники ввели санкции против россии после ее вторжения в Украину в 2022 году. Индия не соблюдает односторонние меры, но отдельным субъектам все еще может быть запрещено вести бизнес в США за нарушение санкций.
Премьер-министр Нарендра Моди пытается сбалансировать отношения между россией и США. Южноазиатская страна покупает дешевую нефть у Москвы, в то же время пытаясь получить доступ к инвестициям и передовым технологиям в Вашингтоне.
Двусторонняя торговля между Индией и россией достигла пика в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, достигнув 65,70 млрд долл., в основном благодаря покупке россией нефти со скидкой. Согласно правительственным данным, экспорт Индии составил 4,26 млрд дол.
По материалам:
Економічна Правда
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