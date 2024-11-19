Британия ввела санкции против чиновников рф — Finance.ua

Британия ввела санкции против чиновников рф Сегодня 16:14 — Мир

Британия ввела санкции против чиновников рф

Великобритания ввела санкции против десяти российских чиновников и связанных с государством молодежных организаций. Они виноваты в насильственной депортации и попытках идеологической обработки украинских детей.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

«Новые санкции направлены против тех, кто поддерживает попытки владимира путина принудительно депортировать и идеологически проработать детей Украины, а также уничтожить их украинское культурное наследие», — говорится в сообщении.

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По данным МИД, более 19 500 украинских детей были принудительно вывезены или депортированы российскими властями на россию и на временно оккупированные территории Украины.

По оценкам, 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Попав туда, они испытывают усилия по идеологической обработке, направленных на разрушение их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.

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российские власти знакомят украинских детей с учебной программой, которая переписывает историю россии и Украины, прославляет российские военные действия и пропагандирует лояльность россии, а в некоторых случаях включает военную подготовку, говорится в сообщении.

«Ни один ребенок не должен использоваться как пешка в войне, однако действия президента путина, направленные против украинских детей, показывают, на какие меры он готов пойти в своей миссии по стиранию Украины и ее народа с карты мира», — заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

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Пакет санкций направлен против тех, кто поддерживает эту программу, включая военно-патриотическое движение «Юнармия» — российскую военизированную организацию, играющую центральную роль в попытках путина принудительно депортировать и идеологически проработать молодое поколение Украины.

Санкции также коснулись Татьяны Завальской, назначенной россией главой Херсонского детского дома, из которого 46 детей насильственно вывезли на россию для усыновления.

Директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Александрович Сук также включен в список за использование своего служебного положения для незаконного вывоза украинских детей-инвалидов из Херсона.

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