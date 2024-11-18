ЕС расширил санкции против Ирана за его помощь россии — Finance.ua

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ЕС расширил санкции против Ирана за его помощь россии

Мир
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ЕС расширил санкции против Ирана за его помощь россии
ЕС расширил санкции против Ирана за его помощь россии
Совет ЕС 18 ноября решил расширить область применения санкций против Ирана в связи с его военной поддержкой захватнической войны россии против Украины.
Об этом проинформировала пресс-служба Совета ЕС.
Решение направлено на использование судов и портов для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов иранского производства.
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Нововведение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых в разработке и производстве ракет и БПЛА.
ЕС также вводит запрет на транзакции и любые операции с находящимися в собственности портами и шлюзами под управлением или контролем физических и юридических лиц, включенных в санкционный перечень. Эта мера включает доступ к инфраструктуре портов и шлюзов, таких как Амирабад и Анзали, и предоставление любых услуг судам.
Кроме того, Совет ЕС принял ограничительные меры против одного физического и четырех юридических лиц.
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В список попала судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и ее директор Мохаммад Реза Хиабани. IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана, и в течение многих лет его суда были задействованы в перевозке беспилотников для включенного в список ЕС Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Совет ЕС также внес в список три российские судоходные компании — MG Flot, VTS Broker и Arapax. Их суда участвуют в перевозке через Каспийское море оружия и боеприпасов иранского производства, в том числе компонентов БПЛА, для обеспечения российских войск, воюющих в Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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