Банки ЕС будут проверять счета украинцев по новым правилам: что изменится

Украинцы, имеющие счета в банках Европейского Союза, будут проходить проверки по единым европейским стандартам финансового мониторинга. Новые требования подразумевают проверку гражданства клиентов, санкционных списков и виртуальных банковских счетов.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA).
«AMLA обнародовал финальный проект технических стандартов и передал его Европейской комиссии по принятию», — написала Василевская-Смаглюк.
Какие правила проверки будут введены в банках ЕС
Для украинцев, которые обслуживаются в банках ЕС, это означает унифицированные требования к проверке личности и клиентских данных во всех 27 странах Евросоюза.
Изменения будут также касаться украинских банков, входящих в состав европейских банковских групп, поскольку они применяют групповые процедуры финансового мониторинга.
Банки и другие финансовые учреждения должны будут выяснять, есть ли у клиента несколько гражданств. Все задекларированные гражданства нужно будет фиксировать и верифицировать как минимум одно.
Новые стандарты предусматривают дополнительные требования к проверке клиентов на соответствие санкционным ограничениям. В частности, учреждения будут обязаны:
- проверять имена в оригинальном алфавите и/или латинской транслитерации;
- учитывать псевдонимы и адреса криптокошельков;
- повторно проверять клиентов после обновления санкционных списков или изменения их данных.
Для украинцев это может означать проверку имен кириллицей. В то же время, проект не устанавливает обязательного требования использовать оба алфавита во время проверки.
Отдельные положения документа касаются проверки виртуальных IBAN — номеров, привязанных к основному банковскому счету. Финансовые учреждения должны будут устанавливать, кто пользуется таким номером и к какому основному счету он привязан.
Применять новые требования будут через шесть месяцев после вступления в силу, а данные действующих клиентов будут обновлять постепенно, с учетом уровня риска.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, как правильно отвечать на запросы банка во время финмониторинга. Запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком. Также мы рассказывали, что одним из самых распространенных новшеств последних лет у украинских банков стала «плата за неактивность». Это комиссия, которую сегодня применяет большинство банков. Среди крупных банков редким исключением остается monobank, где такая практика пока не используется.