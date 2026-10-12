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Банки ЕС будут проверять счета украинцев по новым правилам: что изменится

Финтех и Карты
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Новые правила проверки клиентов банков ЕС
Новые правила проверки клиентов банков ЕС
Украинцы, имеющие счета в банках Европейского Союза, будут проходить проверки по единым европейским стандартам финансового мониторинга. Новые требования подразумевают проверку гражданства клиентов, санкционных списков и виртуальных банковских счетов.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA).
«AMLA обнародовал финальный проект технических стандартов и передал его Европейской комиссии по принятию», — написала Василевская-Смаглюк.

Какие правила проверки будут введены в банках ЕС

Для украинцев, которые обслуживаются в банках ЕС, это означает унифицированные требования к проверке личности и клиентских данных во всех 27 странах Евросоюза.
Изменения будут также касаться украинских банков, входящих в состав европейских банковских групп, поскольку они применяют групповые процедуры финансового мониторинга.
Банки и другие финансовые учреждения должны будут выяснять, есть ли у клиента несколько гражданств. Все задекларированные гражданства нужно будет фиксировать и верифицировать как минимум одно.
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Новые стандарты предусматривают дополнительные требования к проверке клиентов на соответствие санкционным ограничениям. В частности, учреждения будут обязаны:
  • проверять имена в оригинальном алфавите и/или латинской транслитерации;
  • учитывать псевдонимы и адреса криптокошельков;
  • повторно проверять клиентов после обновления санкционных списков или изменения их данных.
Для украинцев это может означать проверку имен кириллицей. В то же время, проект не устанавливает обязательного требования использовать оба алфавита во время проверки.
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Отдельные положения документа касаются проверки виртуальных IBAN — номеров, привязанных к основному банковскому счету. Финансовые учреждения должны будут устанавливать, кто пользуется таким номером и к какому основному счету он привязан.
Применять новые требования будут через шесть месяцев после вступления в силу, а данные действующих клиентов будут обновлять постепенно, с учетом уровня риска.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, как правильно отвечать на запросы банка во время финмониторинга. Запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком.
Также мы рассказывали, что одним из самых распространенных новшеств последних лет у украинских банков стала «плата за неактивность». Это комиссия, которую сегодня применяет большинство банков. Среди крупных банков редким исключением остается monobank, где такая практика пока не используется.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банковские счетаIBAN
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