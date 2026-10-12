Банки ЕС будут проверять счета украинцев по новым правилам: что изменится

Украинцы, имеющие счета в банках Европейского Союза, будут проходить проверки по единым европейским стандартам финансового мониторинга. Новые требования подразумевают проверку гражданства клиентов, санкционных списков и виртуальных банковских счетов.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA).

«AMLA обнародовал финальный проект технических стандартов и передал его Европейской комиссии по принятию», — написала Василевская-Смаглюк.

Какие правила проверки будут введены в банках ЕС

Для украинцев, которые обслуживаются в банках ЕС, это означает унифицированные требования к проверке личности и клиентских данных во всех 27 странах Евросоюза.

Изменения будут также касаться украинских банков, входящих в состав европейских банковских групп, поскольку они применяют групповые процедуры финансового мониторинга.

Банки и другие финансовые учреждения должны будут выяснять, есть ли у клиента несколько гражданств. Все задекларированные гражданства нужно будет фиксировать и верифицировать как минимум одно.

Новые стандарты предусматривают дополнительные требования к проверке клиентов на соответствие санкционным ограничениям. В частности, учреждения будут обязаны:

проверять имена в оригинальном алфавите и/или латинской транслитерации;

учитывать псевдонимы и адреса криптокошельков;

повторно проверять клиентов после обновления санкционных списков или изменения их данных.

Для украинцев это может означать проверку имен кириллицей. В то же время, проект не устанавливает обязательного требования использовать оба алфавита во время проверки.

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Отдельные положения документа касаются проверки виртуальных IBAN — номеров, привязанных к основному банковскому счету. Финансовые учреждения должны будут устанавливать, кто пользуется таким номером и к какому основному счету он привязан.

Применять новые требования будут через шесть месяцев после вступления в силу, а данные действующих клиентов будут обновлять постепенно, с учетом уровня риска.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , как правильно отвечать на запросы банка во время финмониторинга. Запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком.