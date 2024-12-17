Великобритания экстренно выделила £35 миллионов на поддержку энергетики Украины — Finance.ua

Великобритания экстренно выделила £35 миллионов на поддержку энергетики Украины Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Великобритания экстренно выделила £35 миллионов на поддержку энергетики Украины

Великобритания выделила экстренную поддержку в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине восстановить энергосеть.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Пакет помощи включает 20 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения чрезвычайных потребностей в энергии, а также поддержку ремонтов сети электропередачи, дополнительных мощностей для производства электроэнергии и критической защиты энергетической инфраструктуры.

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Речь идет, в частности, о проекте производства дополнительных 20 МВт электроэнергии, достаточных для обеспечения электроэнергией до 20 000 домов.

Остальные 15 миллионов фунтов стерлингов направят на гуманитарную помощь зимой. Так, 5 миллионов фунтов стерлингов пойдут ЮНИСЕФ, еще 10 миллионов фунтов стерлингов будут предоставлены через УВКБ ООН.

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За эти средства, в частности, должны обеспечить более 21 000 семей наборами для быстрого обогрева, ремонтом жилья и дополнительными выплатами на зиму, генераторами и подготовкой к зимнему периоду центров, в которых проживают переселенцы.

hromadske По материалам:

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