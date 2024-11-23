В Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев — Finance.ua

В Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев Сегодня 11:14 — Мир

В Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев

Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать. Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.

Об этом сообщается на сайте Совета района Элмбридж.

Сколько средств будут платить

Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.

Чиновники отмечают, что повышение стоимости жизни усложнило реалии как беженцев, так и хозяев домов.

Для того чтобы поддержать спонсоров, район предложил владельцам или арендаторам домов выплачивать средства

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

С момента запуска программы в 2022 году более 300 домохозяйств в Элмбридже приняли почти 600 украинцев.

Хозяева обеспечивают не только жилье, но и помощь в адаптации и теплый прием.

Условия участия

Чтобы стать участником программы, владелец или арендатор дома должен иметь отдельную комнату для гостя.

В то же время власти не ожидают, что британцы будут покрывать расходы украинцев на питание, транспорт или проживание.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 30 сентября 2024 года около 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза;

с 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, которая предусматривает выдачу специальных платежных карт вместо традиционной помощи наличными или ваучерами. Эти карты будут внедрены во всех федеральных землях;

в Чехии ожидают, что новая волна беженцев из Украины может прийти и из-за тяжелой зимы во время боевых действий, и, наоборот, в случае быстрого завершения войны на каких-то условиях.

hromadske По материалам:

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