В Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев — Finance.ua

В Великобритании будут платить средства семьям, которые приютят украинцев
Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать. Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.
Об этом сообщается на сайте Совета района Элмбридж.
Сколько средств будут платить
Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.
Читайте также
Чиновники отмечают, что повышение стоимости жизни усложнило реалии как беженцев, так и хозяев домов.
Для того чтобы поддержать спонсоров, район предложил владельцам или арендаторам домов выплачивать средства
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
С момента запуска программы в 2022 году более 300 домохозяйств в Элмбридже приняли почти 600 украинцев.
Хозяева обеспечивают не только жилье, но и помощь в адаптации и теплый прием.
Условия участия
Чтобы стать участником программы, владелец или арендатор дома должен иметь отдельную комнату для гостя.
В то же время власти не ожидают, что британцы будут покрывать расходы украинцев на питание, транспорт или проживание.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 30 сентября 2024 года около 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза;
- с 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, которая предусматривает выдачу специальных платежных карт вместо традиционной помощи наличными или ваучерами. Эти карты будут внедрены во всех федеральных землях;
- в Чехии ожидают, что новая волна беженцев из Украины может прийти и из-за тяжелой зимы во время боевых действий, и, наоборот, в случае быстрого завершения войны на каких-то условиях.
Поделиться новостью