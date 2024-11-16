Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу — Finance.ua

Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу
Станом на 30 вересня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Про це свідчать дані Євростату.
До яких країн їдуть біженці
Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості).
Слідом йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%).
Де зросла кількість біженців з України
Порівняно з кінцем серпня найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту зафіксували в:
- Німеччині (+7 005 осіб, +0,6%);
- Польщі (+4 645 осіб, +0,5%);
- Іспанії (+3 170 осіб, +1,5%).
Водночас у Франції (-570 осіб, -0,9%) та Італії (-10 осіб) кількість українців із таким статусом зменшилася.
Нагадаємо, у Чехії очікують можливий новий потік біженців з України. Це може бути зумовлено важкими умовами зими під час бойових дій або, навпаки, швидким завершенням війни за певних умов.
Також посилюється підготовка і в Польщі у звʼязку з можливим напливом українців. За словами генерального консула України у Любліні, серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.
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