Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу — Finance.ua

Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу Сьогодні 12:09 — Світ

Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу

Станом на 30 вересня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Про це свідчать дані Євростату.

До яких країн їдуть біженці

Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості).

Слідом йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%).

Де зросла кількість біженців з України

Порівняно з кінцем серпня найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту зафіксували в:

Німеччині (+7 005 осіб, +0,6%);

Польщі (+4 645 осіб, +0,5%);

Іспанії (+3 170 осіб, +1,5%).

Водночас у Франції (-570 осіб, -0,9%) та Італії (-10 осіб) кількість українців із таким статусом зменшилася.

Нагадаємо, у Чехії очікують можливий новий потік біженців з України. Це може бути зумовлено важкими умовами зими під час бойових дій або, навпаки, швидким завершенням війни за певних умов.

Також посилюється підготовка і в Польщі у звʼязку з можливим напливом українців. За словами генерального консула України у Любліні, серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.

Укрінформ За матеріалами:

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