Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу

Світ
247
Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу
Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу
Станом на 30 вересня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Про це свідчать дані Євростату.

До яких країн їдуть біженці

Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості).
Слідом йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%).
Біженці: скільки українців мають тимчасовий захист у країнах Євросоюзу

Де зросла кількість біженців з України

Порівняно з кінцем серпня найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту зафіксували в:
  • Німеччині (+7 005 осіб, +0,6%);
  • Польщі (+4 645 осіб, +0,5%);
  • Іспанії (+3 170 осіб, +1,5%).
Водночас у Франції (-570 осіб, -0,9%) та Італії (-10 осіб) кількість українців із таким статусом зменшилася.
Нагадаємо, у Чехії очікують можливий новий потік біженців з України. Це може бути зумовлено важкими умовами зими під час бойових дій або, навпаки, швидким завершенням війни за певних умов.
Також посилюється підготовка і в Польщі у звʼязку з можливим напливом українців. За словами генерального консула України у Любліні, серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.