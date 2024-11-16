Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование — Finance.ua
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Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование

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Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование
Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование, Фото: freepik
Британские руководители признали, что работа в офисе повышает шансы на рост карьеры, тогда как сотрудники утверждают, что этот формат не способствует их производительности.
Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует Daily Mail, сообщает Work.ua.
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По данным исследования, 68% компаний продвигают своих сотрудников на основе их физического присутствия на рабочем месте, а не того, насколько хорошо они выполняют свою работу.
Причем размер компании и сфера ее деятельности не оказали существенного влияния на результаты.

Как ответили работники

Около трех четвертей работников (73%) сказали, что работают лучше, если им разрешено выполнять работу в гибридном формате.
«Работодатели явно придают все больше значения физическому присутствию персонала в офисе. Наши данные свидетельствуют, что продвижение по службе может быть недоступно тем, кто хочет и дальше работать гибридно», — заключают исследователи.
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Между тем, они напоминают, что рынок труда в значительной степени принадлежит соискателю. И такая политика приведет к тому, что самые эффективные сотрудники будут увольняться из-за препятствий в карьерном росте.
Напомним, по данным Work.ua, уже 8 месяцев подряд работодатели предлагают соискателям более 100 тысяч вакансий. И пока они не планируют сбавлять темп, ведь рынок труда как раз выходит на пик деловой активности.
Увеличилось количество работы на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области приграничные. Среди областей-лидеров минимально прибавилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).

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По материалам:
Finance.ua
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