Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование Сегодня 20:09

Британские руководители считают, что карьерный рост зависит от присутствия в офисе — исследование, Фото: freepik

Британские руководители признали, что работа в офисе повышает шансы на рост карьеры, тогда как сотрудники утверждают, что этот формат не способствует их производительности.

Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует Daily Mail, сообщает Work.ua.

Читайте также МОН упростило правила зачисления на дистанционное образование

По данным исследования, 68% компаний продвигают своих сотрудников на основе их физического присутствия на рабочем месте, а не того, насколько хорошо они выполняют свою работу.

Причем размер компании и сфера ее деятельности не оказали существенного влияния на результаты.

Как ответили работники

Около трех четвертей работников (73%) сказали, что работают лучше, если им разрешено выполнять работу в гибридном формате.

«Работодатели явно придают все больше значения физическому присутствию персонала в офисе. Наши данные свидетельствуют, что продвижение по службе может быть недоступно тем, кто хочет и дальше работать гибридно», — заключают исследователи.

Читайте также ТОП-10 профессий с высоким риском потерять работу

Между тем, они напоминают, что рынок труда в значительной степени принадлежит соискателю. И такая политика приведет к тому, что самые эффективные сотрудники будут увольняться из-за препятствий в карьерном росте.

Напомним, по данным Work.ua, уже 8 месяцев подряд работодатели предлагают соискателям более 100 тысяч вакансий. И пока они не планируют сбавлять темп, ведь рынок труда как раз выходит на пик деловой активности.

Увеличилось количество работы на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области приграничные. Среди областей-лидеров минимально прибавилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.