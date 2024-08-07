МОН упростило правила зачисления на дистанционное образование — Finance.ua

МОН упростило правила зачисления на дистанционное образование Сегодня 13:33

МОН упростило правила зачисления на дистанционное образование

Министерство образования и науки упростило правила зачисления учащихся на дистанционное образование. Теперь школьникам, которые учатся онлайн или индивидуально, не нужно будет предоставлять медицинские справки в школу.

Об этом сообщил омбудсмен по образованию Сергей Горбачев на странице Facebook

Медицинская справка потребуется только для очной или при совмещении оффлайн с другой формой обучения.

«То есть во время зачисления ребенка в общеобразовательное заведение на дистанционную или индивидуальную форму получения образования руководитель учебного заведения теперь не имеет права требовать у родителей справку № 086/о, а родители соответственно не обязаны предоставлять указанную медицинскую справку», — говорится в сообщении.

Горбачев отметил, что требование предоставления медицинской справки препятствовало учащимся, находящимся на временно оккупированных территориях, за границей или внутренне перемещенных, получать доступ к дистанционному образованию в украинских школах.

Он сказал, что многие родители были вынуждены покупать медицинскую справку без прохождения осмотра, чтобы получить доступ к украинскому образованию. Соответствующее решение способствует возможности прозрачного зачисления в школы.

Напомним, что касается обеспечения обучения учащихся, находящихся за границей, здесь образовательный процесс проходит исключительно в дистанционном формате. Обычно такие дети получают образование сразу по двум основным направлениям — и в украинских, и в зарубежных школах.

По данным Министерства образования Украины, количество таких учащихся составляет около 400 тыс., поэтому для них действует упрощенный порядок проведения экзаменов.

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Справка Finance.ua:

По состоянию на 2024 год обучение в Украине проводится в 3 основных форматах:

Очное. Дистанционное. Смешанное.

Образование в очном и смешанном виде характерно для северных, центральных и западных регионов. Однако возможность обучения в оффлайн-формате есть далеко не у всех школ. Около 76% учебных заведений не имеют возможности обеспечить полноценный учебный процесс.

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