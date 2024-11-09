ТОП-10 профессий с высоким риском потерять работу — Finance.ua

ТОП-10 профессий с высоким риском потерять работу Сегодня 19:09

ТОП-10 профессий с высоким риском потерять работу, Фото: freepik

Последние отчеты свидетельствуют о том, что каждый седьмой работник в США уже готовит себя к возможной безработице. Согласно данным, 40% опрошенных заявили, что в случае утраты работы их финансовых ресурсов хватит всего на месяц.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на JobLeads.

Компания провела анализ, чтобы выявить, какие отрасли наиболее уязвимы для последствий рецессии, исследовав темпы роста рабочих мест в разных секторах после ключевых финансовых событий.

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Результаты показали, что наибольший риск потери работы имеют работники строительной отрасли, за которой следует сектор недвижимости. Третье место по уровню риска занимает обрабатывающая промышленность.

ТОП-10 профессий с высоким риском потери работы

Строительство (7,99/10)

Недвижимость (7,81/10)

Производство (7,68/10)

Транспорт/складское хозяйство (7,56/10)

Информационная отрасль (7,43/10)

Финансы и страхование (7,24/10)

Частная деятельность (7,17/10)

Горнодобывающая промышленность (7,17/10)

Оптовая торговля (7,17/10)

Профессиональные/научные/технические услуги (7,04/10)

В расчетах использовали данные Бюро статистики труда США , в которых были определены отрасли и штаты, которые лучше всего чувствуют себя в условиях рецессии, основываясь на прошлых данных о росте рабочих мест.

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Значения за каждый год с 2005 по 2023 год были усреднены, а затем сгруппированы.

Строительная отрасль наиболее подвержена влиянию финансовых событий. В этом секторе произошло почти 14-процентное сокращение количества рабочих мест, что является самым значительным сокращением среди всех отраслей в период, предшествовавший финансовому краху (2005−2006 гг.), и в период самого краха (2007−2009 гг.).

Рост количества рабочих мест в секторе недвижимости снизился на 4,51% по сравнению с периодом до и во время пандемии коронавируса, а также на 5,02% во время финансового краха 2008 (2007−2009 гг.).

В каких отраслях низкий риск потери работы

Кроме того, были названы и отрасли, в которых работники имеют наоборот — низкий риск потери работы.

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Сотрудники коммунального сектора находятся в наибольшей безопасности на своих рабочих местах, имея самый низкий балл уязвимости — 6,09 из 10.

Кроме того, это касается работников сельского хозяйства, лесоводства, управления компаниями, розничной торговли и образовательных услуг.

Напомним, народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко отметила , что зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года.

УНІАН По материалам:

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