Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину — Finance.ua
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Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину

Особисті фінанси
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Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину
Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину
Народна депутатка України та член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко зазначила, що зарплати українців можуть знизитися з наступного року.
Про це вона розповіда в ефірі Київ24.
За словами нардепки, можливе зниження пов’язане з законопроєктом про підвищення податків.
«По суті зарплати у більшості, навпаки, знизяться, якщо буде підписаний законопроєкт про підвищення податків. Ми памятаємо, що ним передбачається підвищення військового збору до 5%, а це на 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат віддавати у державний бюджет. Відповідно, усі наймані працівники, державні службовці, які працюють офіційно і отримують офіційну зарплатню у разі його підписання постраждають», — сказала вона.
Васильченко нагадала, що законопроєкт уже понад 15 днів тому підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком і переданий до Офісу президента.
«Президент має його підписати. Я не підтримувала цей законопроєкт і вважаю його несправедливим, але тим не менш він, на жаль, був підтриманий більшістю у сесійній залі. Тому, якщо говоримо про заробітні плати, навпаки, очікується їх зменшення», — додала нардепка.
Нанадаємо, більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому серед тих, хто справді є середнім класом за доходом, на сьогодні під час війни менше 7%. Про це повідомив народний депутат Андрій Ніколаєнко. Він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідних.
За матеріалами:
УНІАН
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