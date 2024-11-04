Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину — Finance.ua

Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину Сьогодні 10:35 — Особисті фінанси

Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину

Народна депутатка України та член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко зазначила, що зарплати українців можуть знизитися з наступного року.

Про це вона розповіда в ефірі Київ24.

За словами нардепки, можливе зниження пов’язане з законопроєктом про підвищення податків.

«По суті зарплати у більшості, навпаки, знизяться, якщо буде підписаний законопроєкт про підвищення податків. Ми памятаємо, що ним передбачається підвищення військового збору до 5%, а це на 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат віддавати у державний бюджет. Відповідно, усі наймані працівники, державні службовці, які працюють офіційно і отримують офіційну зарплатню у разі його підписання постраждають», — сказала вона.

Васильченко нагадала, що законопроєкт уже понад 15 днів тому підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком і переданий до Офісу президента.

«Президент має його підписати. Я не підтримувала цей законопроєкт і вважаю його несправедливим, але тим не менш він, на жаль, був підтриманий більшістю у сесійній залі. Тому, якщо говоримо про заробітні плати, навпаки, очікується їх зменшення», — додала нардепка.

Нанадаємо, більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому серед тих, хто справді є середнім класом за доходом, на сьогодні під час війни менше 7%. Про це повідомив народний депутат Андрій Ніколаєнко. Він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідних.

УНІАН За матеріалами:

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