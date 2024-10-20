Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех — Finance.ua

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Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех

Личные финансы
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Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех
Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех
Средняя зарплата в Киеве сейчас составляет 25 тыс. грн, однако в зависимости от должности сумма колеблется от 17 700 до 34 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные анализа сайта по поиску работы Work.ua.
Киев продолжает оставаться городом с самыми высокими зарплатами.

Кто получает больше всех

Больше всех в Киеве получает топ-менеджмент (средняя цифра — 32 407 грн.), автобизнес (26 157 грн.) и сфера телекоммуникации (24 046 грн.).
Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех
Сколько получают специалисты разных отраслей:
  • В IT, управлении персоналом и среднем руководстве получают около 23 000 грн.
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм, производство и финансы — 22 000 грн.
  • СМИ, издательство, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика и агробизнес — более 21 000 грн.
  • Меньше всего получают работники розничной торговли, секретариата (19 500 грн) и образования (17 500 грн).
Напомним, в сентябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, не изменился и составлял 21 500 грн.
В Национальном банке ранее сообщали, что хотя в Украине и наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции.

Хочу получить деньги до зарплаты

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