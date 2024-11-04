Самые востребованные среди бизнеса и поступающих: какие профессии выбирают в профтехах — Finance.ua

Самые востребованные среди бизнеса и поступающих: какие профессии выбирают в профтехах
В октябре завершилась вступительная кампания в профтехи. Самыми популярными профессиями стали повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист.
Об этом пишет МОН.
Также в десять самых нужных на рынке труда Украины по количеству вакансий на сайтах поиска работы входят повар, водитель и слесарь.
В 2024 году профессиональное образование избрали более 94 803 учащихся, а в целом начали обучение 219 тыс. 438 человек.
Важно, что объем выполнения регионального заказа составляет 92%, что на 4% выше показателя 2023 года (88%). Это демонстрирует положительную тенденцию в том, как учреждения адаптируются к потребностям локального бизнеса.
Так меняются тенденции вступления в профтех в 2024 году, где учащиеся демонстрируют готовность выбирать профессии, которые нужны бизнесу сегодня и будут востребованы в будущем.
«Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача — донести до молодежи, насколько важна их роль в этом процессе. Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это сознательный выбор, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех», — отметил министр образования и науки Оксен Лесовой.
Лидерами среди регионов, получивших наибольшее количество заявлений на обучение по региональному заказу, являются:
- Днепропетровщина — 5423 учащихся
- Львовщина — 4829 учащихся
- г. Киев — 4526 учащихся
Три региона, которые получили наибольшее количество заявлений на обучение по государственному заказу:
- Харьковщина — 809 учащихся
- Одесщина — 435 учащихся
- Хмельницкая область — 426 учащихся
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