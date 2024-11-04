Самые востребованные среди бизнеса и поступающих: какие профессии выбирают в профтехах — Finance.ua

Самые востребованные среди бизнеса и поступающих: какие профессии выбирают в профтехах Сегодня 21:17 — Личные финансы

Самые востребованные среди бизнеса и поступающих: какие профессии выбирают в профтехах

В октябре завершилась вступительная кампания в профтехи. Самыми популярными профессиями стали повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист.

Об этом пишет МОН

Также в десять самых нужных на рынке труда Украины по количеству вакансий на сайтах поиска работы входят повар, водитель и слесарь.

В 2024 году профессиональное образование избрали более 94 803 учащихся, а в целом начали обучение 219 тыс. 438 человек.

Важно, что объем выполнения регионального заказа составляет 92%, что на 4% выше показателя 2023 года (88%). Это демонстрирует положительную тенденцию в том, как учреждения адаптируются к потребностям локального бизнеса.

Так меняются тенденции вступления в профтех в 2024 году, где учащиеся демонстрируют готовность выбирать профессии, которые нужны бизнесу сегодня и будут востребованы в будущем.

Читайте также Самые прибыльные профессии в столице: кто зарабатывает больше всех

«Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача — донести до молодежи, насколько важна их роль в этом процессе. Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это сознательный выбор, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех», — отметил министр образования и науки Оксен Лесовой.

Лидерами среди регионов, получивших наибольшее количество заявлений на обучение по региональному заказу, являются:

Днепропетровщина — 5423 учащихся

Львовщина — 4829 учащихся

г. Киев — 4526 учащихся

Три региона, которые получили наибольшее количество заявлений на обучение по государственному заказу:

Харьковщина — 809 учащихся

Одесщина — 435 учащихся

Хмельницкая область — 426 учащихся

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.